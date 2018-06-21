姚人多轉赴海基會 仍在決策核心圈

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文決定讓重要文膽、總統府副秘書長姚人多轉任海基會副董事長兼秘書長，但以姚人多歷練、文采及與蔡總統的淵源，姚人多不會自此「閒雲野鶴」，未來仍將在決策核心圈。



姚人多擅長觀察社會脈動，文采過人，是蔡總統重要文膽，而姚人多與蔡總統的重要淵源，也在於蔡總統西元2008年被說服參選民主進步黨主席，關鍵就是姚人多的眼淚。



姚人多是英國艾瑟克斯大學（University of Essex）社會學博士、國立清華大學社會學研究所副教授，主要研究領域為歷史社會學。2016年蔡總統上任後，姚人多曾短暫出任國家安全會議諮詢委員，之後轉任總統府副秘書長。



投入參選民進黨主席，是蔡總統人生最大的意外轉折。蔡總統曾透露，緣自於三個人的眼淚，其中一個人就是姚人多。



蔡總統回憶，2008年3月22日總統大選開票當晚，民進黨大敗，平常嘻嘻哈哈的姚人多哭得好傷心；從沒看過大男生哭成這樣，讓她很震撼，當時她告訴姚人多，「你不要哭了，我答應你去清華演講」。過幾天，姚人多出現在她辦公室，一開口卻是「副院長，我覺得妳應該來當民進黨主席」；姚人多最後說服蔡總統參選，也讓蔡總統的生命從此轉彎。



蔡英文2012年首次參選總統落敗，但當晚敗選演講獲外界一致好評，包括「你可以哭泣，但不要洩氣。你可以悲傷，但是不要放棄」與「有一天，我們會再回來」等句，成功凝聚支持者的心，這篇催淚的敗選演說，正是出自姚人多之手。



姚人多筆觸帶情感，蔡總統幾乎每場重要演說，都出自姚人多之手；姚人多對蔡總統一向直言，是少數敢直接對蔡總統大小聲的人。



相對於傳統民進黨政治領袖，蔡總統缺乏前輩的草莽性魅力，姚人多替她撰寫的文稿具「文青感」，成功包裝起不同於傳統民進黨的特質，對新一代選民，具備更強的吸引力。



不過，一向在幕後為蔡總統寫文章，穿梭協調的姚人多日前為促進轉型正義委員會主任委員黃煌雄人事案，跳出來與時代力量籍立法委員黃國昌在網路交火，並接受廣播專訪，在空中嗆聲黃國昌，跌破許多人眼鏡。



姚人多轉任海峽交流基金會副董事長兼秘書長，也是另一個出乎意料的人事安排。



總統府高層說，海基會的工作需掌握政府政策、瞭解對岸和溝通協調能力，這些都是姚人多特質；姚人多對總統理念的了解，會強化海基會扮演橋梁角色。（編輯：李明宗）1070620