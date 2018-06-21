軍人年改法案 民進黨質疑吳敦義態度含糊

（中央社記者呂欣憓、劉麗榮台北21日電）立法院三讀通過軍人年金改革相關法案，民主進步黨今天表示，在討論過程中，中國國民黨主席吳敦義的態度始終含含糊糊、不清不楚，民進黨要請吳敦義說明清楚立場。



立法院臨時會院會昨夜三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，民進黨今天下午舉行「吳敦義主席反對軍公教年金改革嗎？」記者會。



民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在記者會中表示，軍公教年金改革方案是台灣社會高度的共識，從2012年前總統馬英九任內就要推動的年金改革法案，可惜無功而返、無疾而終，沒能完成，現在終於在總統蔡英文的第一個任期完成。



谷辣斯．尤達卡表示，年金改革是不分藍綠全民都支持的，唯獨在年金改革的社會討論過程中，看不出來吳敦義是支持還是不支持，吳敦義的態度始終含含糊糊、不清不楚，民進黨要再問一次：「吳主席難道反對年金改革嗎？」民進黨要請請吳敦義說清楚立場。



谷辣斯．尤達卡指出，過去在國民黨長期執政下，亂加碼國家重大保險制度，圖利特定人士，才是造成今日軍公教保險即將破產而必須進行改革的原因，過去連馬英九都提出改革版本送到立法院，「如今吳敦義主席呢？吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如。」



谷辣斯．尤達卡表示，任何改革都是不容易的，年金改革歷時2年多的社會討論，即便有社會的高度共識，但更需要領導人改革的決心和魄力，馬英九做不到的，蔡英文做到了，民進黨是一個負責任的政黨，站在改革的歷史關鍵上，民進黨會勇往直前，台灣社會各界與民進黨更感謝軍人、教師及公務員對國家的貢獻。



軍人年金改革通過三讀，吳敦義中午透過新聞稿發表4點聲明指出，民進黨強行粗暴通過軍改案，民進黨號稱最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式年改案，將造成社會不安與紛亂，及未來可能衍生各種不公不義的後遺症。（編輯：李淑華）1070621