蘇貞昌：讓新北變成一千萬人大舞台

（中央社記者林長順新北21日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，他當選新北市長後要發展地方產業、地方特色，將新北市變成1000萬人的大舞台，讓年輕人返鄉築夢。



蘇貞昌今天接受電視節目「台灣最前線」專訪時，做上述表示。



提到出馬參選新北市長，蘇貞昌指出，參選不是因為黨的關係，如果不出來選，侯友宜沒有經過檢驗輕鬆當選，大家不知道有這麼多問題。另外，當年屏東縣長連任落選，台北縣民接受他，讓他非常感謝。他想用自己累積的能量讓新北更好。



他細數過去擔任縣長時包括漁人碼頭、平溪天燈等政績，並表示他不只是用過去來做未來保證，自己還有很多新的觀念、新的做法，能夠讓新北市更好，讓新北的市民能夠更被照顧到。



蘇貞昌強調，「蘇貞昌的2.0」要以經驗累積的實力，這些年淬鍊所帶來的資源，以及不斷與時俱進的新觀念，布置新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市1000萬人的好舞台，讓大家在這裡生活、工作、就學、遊憩。



主持人問到新北市近年縣市評比吊車尾，蘇貞昌認為關鍵在「態度」，首長的態度影響團隊，格局決定終局，例如A7合宜住宅，首長認為是桃園、中央的事，事情就不能處理。未來他當新北市長，只要發生在新北市、關係到新北市民，「都是我市長的事」。



對於對手侯友宜的文化大學宿舍爭議，蘇貞昌說，其實本來只有一個問題，就是侯友宜想要多收租金，這個也沒什麼，只是當發現問題，就應該誠實坦白面對，侯友宜一直不肯面對問題，所以才會被揭發更多的問題，甚至製造問題。



他表示，學生居住安全最重要，學生權利一定要保障，侯友宜應該面對問題講清楚，選舉本來就是要被檢驗，不能在那裡抱怨，愈拖問題愈大。



蘇貞昌指出，新北市和台北市是共同生活圈，要保留最好的合作機會，他與民進黨台北市長參選人未來有聯合造勢的機會，由黨中央安排，至於政見，每一個縣市不一樣，所謂的聯合造勢，比較是選舉的招術。



對於未來的規劃，蘇貞昌說，他過去已做好整個架構，重要交通建設差不多做好了，包括64號道路、環狀線捷運，他要總體檢，讓過去延宕下來的工程做好，讓捷運、公車、計程車等交通路網擴散，並利用新的科技讓交通服務更方便、更安全。



他表示，新北市有山、有海、有城鄉，非常多元，他過去推動「一鄉鎮一特色」，未來推「一鄉鎮一特色2.0版」，讓新北變成1000萬人大舞台，發展地方產業、地方特色，讓年輕人返鄉築夢。（編輯：方沛清）1070621