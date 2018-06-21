文大宿舍爭議 侯友宜：北市府快做決定勿拖延

（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天呼籲台北市府，針對文化大學宿舍爭議快做決定，不要拖，若台北市府都市發展局認定文大大群館違規使用，他和他的家人都願意和文化大學解約。



侯友宜今天下午在國民黨新北市黨部與新北市議員參選人黃桂蘭、桃園龜山區市議員參選人聶哲淵拍形象照，他受訪時表示，選戰打到如此令人搖頭。



侯友宜說，關於文大宿舍爭議21年來都沒有問題，文化大學與教育部簽約也沒有問題，現選舉到了台北市政府卻要改變，也不知道為什麼，但請台北市府趕快做決定，不要拖，選戰仍應回歸到選民希望聽到政見。



侯友宜說，他多次重申又昱實業公司是他妻子娘家的土地與公司，許多報導都是片面的言詞，也請台北市府在暑假之前快做決定，讓文化大學學生的權益可以獲得保障。



侯友宜辦公室發言人賴冠群今天下午表示，文化大學自始就要求與又昱實業公司簽訂15年的長期租約，並非前文大校長吳萬益所稱短期承租。



賴冠群說，依照合約規定，又昱公司在15年內，無法將大群館另租或是出售。文化大學連日來，對宿舍爭議已多次表達校方支持合約的立場。



賴冠群說，合約的租金與逐年調整的約定，當然是雙方合議，又昱公司不可能強要文化大學接受不合常理的合約內容。



他表示，如果台北市府都市發展局認為大群館有違規使用，侯友宜與家人願意與文化大學解約。（編輯：卞金峰）1070621