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侯友宜盼文大案爭議快決定 北市：沒預設立場

發稿時間：2018/06/21 18:52

最新更新：2018/06/21 18:52

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（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天呼籲台北市政府，針對文化大學宿舍爭議快做決定。北市府發言人劉奕霆表示，市府沒有預設立場，會依法行政，一定公開透明。

文化大學宿舍案風波延燒，侯友宜下午參加活動時受訪時表示，呼籲台北市政府針對文化大學宿舍爭議快做決定，不要拖，若北市都市發展局認定文大大群館違規使用，他和他的家人都願意和文化大學解約。

劉奕霆受訪時說，北市府沒預設立場，一切公開透明，且公平、公正，「該怎麼做就怎麼做」，一定依法行政。

都發局長林洲民受訪指出，昨天已發文給文化大學，通知公文收到的10天內應檢赴具體事證，並向都發局陳訴意見，盼可釐清相關爭議，因學生近期陸續放暑假，以不影響學生在校時間的作息為原則，基本上，近期內就會排定時間前往現勘。

都發局20日已發公文給文化大學，通知文大管理的凱旋路11號等建物，因涉及寄宿住宅使用有違反都市計畫法等規定，收到公文次日起的10天內，應檢附具體事證陳述意見，若逾期未陳述或無正當理由，就依都市計畫法規定辦理。

此外，教育部表示，文化大學填報的資料確實將大群館列入學校宿舍床位數，至於大群館的使用是否合法，應由台北市政府來認定。對此，林洲民表示，尊重教育部說法。（編輯：卞金峰）1070621

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