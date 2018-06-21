朝野6度協商無共識 空污法明擬決戰院會

立法院長蘇嘉全表示，空污法是社會期待的法案，盼22日上午協商後進入議場審議。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、陳俊華台北21日電）立法院朝野黨團今天第6度協商空污法修正草案，對關鍵條文仍未達共識，立法院長蘇嘉全表示，空污法是社會期待的法案，盼明天上午協商後進入議場審議。



蘇嘉全今天下午召集朝野立法院黨團針對空氣污染防制法修正草案進行第6次的協商，由於關鍵的爭議性條文，朝野仍無法達成共識，最後全數保留，如行政院環境保護署實施空污總量管制應「會同」經濟部的霸王條款，在野黨團都堅持應將「會同」改為「會商」，讓環保署握有主導權。



在抵換機制方面，在野黨團則認為因為固定污染源與移動污染源排放的污染物不同，因此移動污染源不可以拿來作為固定污染源排放量的抵換。另外，時代力量立法院黨團認為，對於固定污染源的設置許可，應增訂地方政府得以自治條例制定較中央更嚴的許可條件。



蘇嘉全在協商後受訪表示，空污法已協商六次，過程中，大家所講的內容大概都一樣，空污法是社會期待的法案，希望在明天上午再召開一個小時的協商後，於明天上午10時就進入議場來審議。是否明天可以處理完畢還要看進度，因為修正條文有100條，光是宣讀條文就要耗費3小時。



民主進步黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，今天協商主要針對保留條文討論，原則上保留的條文只有6條，大家就不要程序性杯葛，明天針對部分未達共識的條文談清楚後就可以處理空污法，但預計光是宣讀無爭議條文就要3小時，中國國民黨一直拖，認為臨時會通過的法案越少越好，明天能否完成三讀，現在說都還太早。



國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨並未同意明天就開始處理空污法，空污是重大民生議題，空污法又不涉及意識型態。民進黨不願退讓就要保留到院會表決，她認為蘇嘉全不該這樣處理民生法案，她無法接受。



她說，環保署防制空污還要會同經濟部，還搞出抵換機制，卻又不肯給落日條款，若要這樣修法，她良心交代不過去，若民進黨硬是要處理空污法，國民黨明天會召開黨團大會討論因應方法。



親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，反對移動污染源可以抵換、交易或拍賣，是在野各黨的共識，若開這扇巧門，等於大企業可以透過拍賣取得新的空污排放量，來增設新的設備或工廠，這對整個空污防制是一大漏洞。



她說，今天朝野協商的結果，執政黨仍如日前所有的協商一樣，一步都不肯退讓，即便三個在野黨都表達同樣立場，執政黨依然不接受，就是要交付院會表決，這樣的作法令人無法苟同。



時代力量立委洪慈庸向中央社記者表示，關於污染量抵換交易，時代力量仍不能接受未來讓「改善移動污染源所減少之排放量」作為抵換標的。在野黨也都一致認為環保署「會同」經濟部的規定都應改為「會商」，凸顯環保署的權責，體現空污防制的決心。



她說，時代力量也希望讓地方主管機關可因應地方環境條件不同，以自治條例就個別的「環境保護」事項採取管理措施，體現地方制度法精神，呼籲執政黨能納入考量。（編輯：陳永昌）1070621