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藍批空污法圖利財團 綠委：隨意抹黑

發稿時間：2018/06/22 12:50

最新更新：2018/06/22 12:50

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北22日電）國民黨立委李彥秀今天表示，空污法抵換機制允許財團花更多錢製造更多空污，邏輯荒謬；民進黨立委何欣純直斥藍委「抹黑」，強調空污法沒有開後門、圖利財團的問題。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀、國民黨立委江啟臣、盧秀燕等人上午在立法院舉行記者會，高喊「搶救空污，民進黨打假球」等口號。

李彥秀表示，空污法是國人的期待，不涉及藍綠問題，但關鍵條文若環保署不修正的話，反而是製造更多空污，若讓民進黨以用人數優勢通過這樣法案，對於國人對空污治理的期待，國民黨無法交代。

李彥秀說，幾個關鍵條文，包括整體抵換機制，讓財團可以花錢製造更多空污，這邏輯豈不非常荒謬，且當國家缺電時，燃氣發電排放可以沒有上限，這樣修空污法，國民黨無法對國人交代，因此關鍵條文，國民黨都堅持環保署要退讓。

江啟臣表示，空污法修正草案中爭議最大的，就是環保署實施空污總量管制應「會同」經濟部，這根本就是霸王條款，環保署不敢扛責，還找其他單位來背書，那以後空污法主管機關不要寫環保署，就寫經濟部，這要叫大家如何相信政府有決心要處理空污問題。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，國民黨立委是誇大其辭、隨意抹黑，空污法修法沒有開後門、圖利財團的問題；她說，修法應考量供電穩定、改善空污兩個面向，執政團隊須提出能落實、周延的法律規定，務實面對，這樣才是負責任的修法。

何欣純說，沒有所謂缺電時燃媒發電沒有上限的說法，這次修法中只有規定，在穩定供電的前提下，發電方式要有跨部會的調解，相關作法也不會增加空污。（編輯：陸倩瑤）1070622

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