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林為洲自辦民調 國民黨：沒有更換候選人問題

發稿時間：2018/06/22 13:52

最新更新：2018/06/22 13:52

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（中央社記者劉麗榮台北22日電）國民黨立委林為洲辦公室上午公布新竹縣長民調，盼黨中央思考重新提名人選。國民黨發言人洪孟楷今天說，22縣市長候選人皆經中常會同意，沒有更換候選人的問題。

國民黨13日通過提名楊文科代表國民黨參選新竹縣長，不過，林為洲仍不放棄爭取提名，打算自行做民調，提供黨中央參考，爭取代表國民黨參選。

洪孟楷說，國民黨在22個縣市長候選人提名，皆經由黨內最高決策單位中常會集體同意通過，沒有更換候選人的問題，期盼所有黨員同志全力支持中常會提名人選。

洪孟楷強調，公布民調屬黨員個人行為，目前看來不至於有違反黨紀的問題。他說，林為洲擔任立法委員期間，為民喉舌賣力為黨發聲，極為稱職，期許林為洲繼續發揮戰力，為人民好好監督政府。

林為洲辦公室公布的民調結果為林為洲支持度58.02%，領先楊文科的41.98%。林為洲上午未現身民調公布記者會，他說，因憂心敵對陣營見縫插針、製造對立。

國民黨新竹縣長提名幾經周折，協調階段決議以全民調方式決定人選，不過，國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷此決議。

國民黨中央提名協調小組經多次到新竹縣徵詢地方意見領袖，評估各種因素後，向中央提名審核委員會建議提名楊文科參選新竹縣長，中常會13日正式通過。（編輯：林淑媛）1070622

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