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時力再提2人參選議員 首度插旗彰化縣

發稿時間：2018/06/22 15:10

最新更新：2018/06/22 15:10

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（中央社記者陳俊華台北22日電）時代力量今天公佈第五波議員參選人，也是首度在彰化縣提出議員參選人，負責操盤彰化選舉的時代力量立委徐永明說，以時代力量在彰化的政黨支持度，盼推薦的吳韋達順利當選。

時代力量下午舉行2018縣市議員選舉第五波擬參選人記者會，提名黃瑞誠參選新竹市南區市議員、吳韋達參選彰化縣第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員。

負責操盤彰化縣選舉的時代力量立委、台中市黨部主委徐永明說，吳韋達是很多地方團體推薦的人選，適合承載時代力量在彰化的理想。彰化縣議員席次滿多，以時代力量的政黨支持度，希望吳韋達能順利當選，推薦吳韋達代表時代力量在彰化會積極發聲。

吳韋達表示，自己是彰化的小孩，在彰化讀到高中畢業，到荷蘭拿到博士學位，博士畢業後回到彰濱工業園區擔任工程師。他和太太、兩個孩子在荷蘭生活5年半，看到很多不一樣的地方，也看到彰化有很多發展的可能，比如交通、垃圾處理等，希望把荷蘭可行、可在地化的制度在彰化實現。

新竹黨部主委邱顯智說，黃瑞誠是國小老師，只差兩年就能領退休金，卻毅然決然代表時代力量投入議員選舉，「我自己都很不好意思，但還是一直推坑」。黃瑞誠在第一線教育工作為孩子努力，還會演布袋戲、北管甚至刺繡，對傳統文化的熱愛不只是嘴巴講講，希望借重教育文化專長，讓地方議會有不同聲音。

黃瑞誠表示，他可以用對民族藝術的專長，督促新竹市政府，除了科技以外，還能保存優良、有價值的傳統文化、文資，再創新竹市光榮感。（編輯：林沂鋒）1070622

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