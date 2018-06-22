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民進黨首推新南向實習 強化東南亞交流

發稿時間：2018/06/22 15:40

最新更新：2018/06/22 15:40

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民主進步黨今年暑假首次推出「東南亞不思議：新南向實習計畫」，共招募15位實習生，前往泰國、越南及馬來西亞實習一個月，希望拉近台灣與新南向國家的瞭解及距離。

民進黨今天辦理實習培訓，讓實習生了解新南向政策、新住民政策與經驗分享。

民進黨副秘書長徐佳青勉勵所有實習生，帶著好奇心接受新挑戰，透過身歷其境，了解異鄉人的困難；她也期許實習生把握自己的語言優勢，抱持開放態度，多認識當地。

民進黨青年部主任何孟樺表示，這次的新南向實習，希望同學們透過一個月的時間，對在地文化及社會有更深認識，發揮新南向政策「以人為本」的重要精神，成為台灣外交的尖兵、未來台灣與新南向國家深化認識的橋梁。

何孟樺指出，過去推出的實習計畫以政治實務居多，但公共參與有許多不同的面向，這次首次嘗試職場體驗，透過跨部門合作，媒合學生前往新南向國家實習，並補助機票、住宿及在地生活費，預計招收15人，共有130餘人報名，超乎預期。

民進黨說，參與新南向計畫的15位實習生，也有越南、印尼、泰國等新二代學生，預計在暑假期間前往泰國、越南及馬來西亞進行為期一個月的實習，實習生回國後會陸續推出成果分享會及發表會，帶回第一線經驗分享及文化觀察，更加拉近台灣與新南向國家的瞭解及距離。（編輯：郭萍英）1070622

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