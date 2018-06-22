/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

余宛如成立社會創新國會 提供創新動力

發稿時間：2018/06/22 16:43

最新更新：2018/06/22 16:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）民進黨立委余宛如今天舉辦「社會創新國會」成立大會，希望促成社會創新領域中的多元組織得到培力，「社會創新國會」也將提供跨界對話，為台灣社會提供創新動力。

余宛如上午舉辦「社會創新國會」成立大會，民主進步黨立委姚文智、尤美女、高志鵬、劉世芳及親民黨立委周陳秀霞等人到場參與。

余宛如說，發起成立跨黨派「社會創新國會」，希望促成社會創新領域中的多元組織得到培力，讓社會創新的供需對接，讓每個議題領域的創新發想有「點的深入」，並透過深入探討社會創新流程與永續議題，使社會創新有「線的連貫」。

她說，「社會創新國會」也將提供跨界對話、公私協力的機會，拓展社會創新範疇和參與，達「面的廣泛」，進而為台灣社會不斷提供創新動力，和可預見的正向改變。

行政院政務委員唐鳳特別以預先錄影的方式致詞表示，很高興余宛如主動在立法院發起成立「社會創新國會」，作為連結跨專業、跨部門資源的平台。

唐鳳也相當認同大會成立宗旨所提及的，「光有創新是不足的，創新必須要能夠規模化，才會帶來足夠的社會改變」。

余宛如表示，結構性的社會問題，除了需要創新思維和作法突破，社會企業被視為激發社會創新的要角之一，是以創業家精神、參與式治理與市場機制達到社會使命，並將獲利再投入社會目的。

她說，資金的投入與永續才能驅動社會創新，影響力投資也成為新興話題，而政府更應積極營造良好社會創新環境，以及在社會金融上，扮演催化劑角色，吸引更多民間資金，共同解決社會問題。（編輯：林興盟）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP