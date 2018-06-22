余宛如成立社會創新國會 提供創新動力

（中央社記者蘇龍麒台北22日電）民進黨立委余宛如今天舉辦「社會創新國會」成立大會，希望促成社會創新領域中的多元組織得到培力，「社會創新國會」也將提供跨界對話，為台灣社會提供創新動力。



余宛如上午舉辦「社會創新國會」成立大會，民主進步黨立委姚文智、尤美女、高志鵬、劉世芳及親民黨立委周陳秀霞等人到場參與。



余宛如說，發起成立跨黨派「社會創新國會」，希望促成社會創新領域中的多元組織得到培力，讓社會創新的供需對接，讓每個議題領域的創新發想有「點的深入」，並透過深入探討社會創新流程與永續議題，使社會創新有「線的連貫」。



她說，「社會創新國會」也將提供跨界對話、公私協力的機會，拓展社會創新範疇和參與，達「面的廣泛」，進而為台灣社會不斷提供創新動力，和可預見的正向改變。



行政院政務委員唐鳳特別以預先錄影的方式致詞表示，很高興余宛如主動在立法院發起成立「社會創新國會」，作為連結跨專業、跨部門資源的平台。



唐鳳也相當認同大會成立宗旨所提及的，「光有創新是不足的，創新必須要能夠規模化，才會帶來足夠的社會改變」。



余宛如表示，結構性的社會問題，除了需要創新思維和作法突破，社會企業被視為激發社會創新的要角之一，是以創業家精神、參與式治理與市場機制達到社會使命，並將獲利再投入社會目的。



她說，資金的投入與永續才能驅動社會創新，影響力投資也成為新興話題，而政府更應積極營造良好社會創新環境，以及在社會金融上，扮演催化劑角色，吸引更多民間資金，共同解決社會問題。（編輯：林興盟）1070622