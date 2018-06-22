陳副總統盼越柬寮僑領 為新南向貢獻力量

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統陳建仁今天說，越柬寮僑領有旅居新南向國家的背景，他希望僑領能支持新南向政策，協助人脈拓展，深化政府與新南向國家的交流合作，為新南向政策貢獻關鍵的力量。



他說，如果沒有年金改革，軍人退撫基金將於2020年破產，公教退撫基金也將於2030年破產，經過改革後，直至2045年以後都仍能永續。現在軍公教人員不用再擔心退撫基金即將破產的問題，所有退休軍公教人員都可以有一個穩定的退休生活保障。



陳副總統今天在總統府接見美國越柬寮僑團首長回國訪問團，他致詞時提到政府各項改革成果。



副總統指出，軍人年改法案已在前兩天完成修法，預計將在7月1日和公教年改同步施行。這不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化，再度向前邁進一步，也代表軍公教人員從今以後再也沒有後顧之憂。



陳副總統也提及，為面對國際社會挑戰，政府目前積極推動「新南向政策」，希望開啟和越南、柬埔寨、寮國等東協國家、還有南亞、紐澳等國家廣泛的協商和對話，以期建立更緊密合作，共創區域的發展和繁榮。



他表示，去年來台國際觀光旅客達到1074萬人次，其中新南向18個目標國來台旅客首度突破200萬人次，成長率高達30%，佔整體來台市場五分之一，顯見政府推動新南向政策已有顯著成果。



副總統特別指出，新南向政策成功關鍵，在於人才鏈結與雙向交流。越柬寮僑領有旅居新南向國家的背景，對當地的語言、環境及文化相當熟悉，希望僑領能支持新南向政策，提供前進新南向國家的寶貴建言，並協助人脈拓展，深化政府與新南向國家的交流合作，為新南向政策貢獻關鍵的力量。（編輯：郭萍英）1070622