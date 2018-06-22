/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

陳副總統盼越柬寮僑領 為新南向貢獻力量

發稿時間：2018/06/22 18:09

最新更新：2018/06/22 18:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統陳建仁今天說，越柬寮僑領有旅居新南向國家的背景，他希望僑領能支持新南向政策，協助人脈拓展，深化政府與新南向國家的交流合作，為新南向政策貢獻關鍵的力量。

他說，如果沒有年金改革，軍人退撫基金將於2020年破產，公教退撫基金也將於2030年破產，經過改革後，直至2045年以後都仍能永續。現在軍公教人員不用再擔心退撫基金即將破產的問題，所有退休軍公教人員都可以有一個穩定的退休生活保障。

陳副總統今天在總統府接見美國越柬寮僑團首長回國訪問團，他致詞時提到政府各項改革成果。

副總統指出，軍人年改法案已在前兩天完成修法，預計將在7月1日和公教年改同步施行。這不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化，再度向前邁進一步，也代表軍公教人員從今以後再也沒有後顧之憂。

陳副總統也提及，為面對國際社會挑戰，政府目前積極推動「新南向政策」，希望開啟和越南、柬埔寨、寮國等東協國家、還有南亞、紐澳等國家廣泛的協商和對話，以期建立更緊密合作，共創區域的發展和繁榮。

他表示，去年來台國際觀光旅客達到1074萬人次，其中新南向18個目標國來台旅客首度突破200萬人次，成長率高達30%，佔整體來台市場五分之一，顯見政府推動新南向政策已有顯著成果。

副總統特別指出，新南向政策成功關鍵，在於人才鏈結與雙向交流。越柬寮僑領有旅居新南向國家的背景，對當地的語言、環境及文化相當熟悉，希望僑領能支持新南向政策，提供前進新南向國家的寶貴建言，並協助人脈拓展，深化政府與新南向國家的交流合作，為新南向政策貢獻關鍵的力量。（編輯：郭萍英）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP