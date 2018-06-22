見證澎湖世界級景觀 外交部邀使節同遊

為協助推廣觀光，外交部邀請駐台使節、代表遊澎湖，22日在澎湖大菓葉玄武岩公園合影。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年6月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部今天表示，為協助推廣觀光及促進駐台使節對台灣地方特色的了解，共有32國使節、代表應外交部邀請於今、明2天到澎湖參訪，進一步提升澎湖的國際能見度。



外交部發布新聞稿表示，為促進各國駐台使節、代表對台灣各地方文經建設特色的了解，並協助推廣觀光，邀請駐台使節與代表前往澎湖參訪。今天稍早先由將接任外交部政務次長的台灣民主基金會執行長徐斯儉帶隊出發前往澎湖，外交部長吳釗燮於晚間加入。



外交部指出，澎湖擁有世界級的獨特海洋生態與玄武岩地質景觀，曾在2011年獲旅遊雜誌「孤獨星球」評選為世界最神秘的十大島嶼之一，也是受到台灣人喜愛的度假觀光勝地之一。外交部特別安排駐台外國使節與代表前往澎湖觀光參訪，進一步提升澎湖的國際能見度。



外交部說，2天一夜的行程中，訪團今天參訪二崁傳統聚落與大菓葉柱狀玄武岩，明天將前往虎井嶼、白灣沙灘等地，欣賞澎湖自然風光。



外交部表示，這次參與的駐台使節與代表來自印度、日本、韓國、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、以色列、俄國、土耳其、奈及利亞、南非、帛琉、諾魯、索羅門、吐瓦魯、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、海地、聖露西亞、馬紹爾、捷克、法國、德國、匈牙利、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克、英國、加拿大、阿根廷、墨西哥。



外交部表示，這次是繼3月安排駐台使節、代表前往花蓮參訪後，再度安排參訪活動。未來外交部將持續辦理這類活動，透過駐台使節親身體驗，擴大推廣地方觀光旅遊。（編輯：鄭雪文）1070622



