林為洲未現身民調記者會 林德福勸以大局為重

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨立委林為洲昨天召開「新竹縣長民調公布記者會」，但最終未現身。國民黨團總召林德福今天透露前一晚有勸林為洲能以大局為重；林為洲則說，未現身就是回應林德福的善意。



自國民黨撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，到13日通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長後，爭議不斷延燒。積極爭取提名的林為洲更主張自辦民調，盼黨中央思考重新提名縣長人選，但也讓林為洲與黨中央的關係持續緊張。



為了避免本次提名爭議加深，國民黨立法院黨團總召林德福與國民黨立委陳雪生，扮演居中協調的角色，在林為洲要召開民調記者會的前一晚，致電林為洲，盼林為洲能以大局為重。



林德福今天告訴中央社記者，他21日晚間有打電話給林為洲，勸林為洲能以大局為重，因為黨若已經提名，就不可能再改變，而他也有與黨中央做過溝通，勸林為洲有時間能去黨中央一趟，大家再溝通一下；林為洲告訴他說會考慮。



林德福說，他也向林為洲表達黨團同仁的支持，並期盼林為洲能繼續留在國民黨，若再這樣下去，到時候林為洲恐會離開國民黨，這對林為洲與國民黨都不好。



此外，林德福也透露曾向黨中央表示，這次提名事件，國民黨立委紛紛聲援林為洲，黨中央要體諒，因為大家都是同事，要給予溫暖，不能讓林為洲孤軍奮戰。



林為洲向中央社記者表示，他昨天沒出現在記者會上，就是回應林德福與陳雪生的善意，但要保有原先向媒體說要公布民調的承諾，所以昨天的記者會就由民調公司來說明民調結果。（編輯：楊玫寧）1070623