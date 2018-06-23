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藍委：知道林為洲委屈 盼不要脫黨參選

發稿時間：2018/06/23 11:18

最新更新：2018/06/23 11:18

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨新竹縣長提名爭議延燒，國民黨立法院黨團副書記長柯志恩今天說，大家都知道國民黨立委林為洲的委屈，但最終的希望是林為洲不要脫黨參選，也希望「大人」能出來協調。

國民黨13日通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，但積極爭取提名的林為洲呼籲黨中央應回歸全民調機制，更主張自辦民調，盼黨中央能重新思考人選。

國民黨撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，讓準備投入縣長選舉多時的林為洲大感不滿與委屈，國民黨多位立委也紛紛跳出來呼籲黨中央應要尊重一開始的規則，導致提名爭議延燒，讓多位國民黨立委憂心林為洲是否會脫黨參選。

柯志恩今天告訴中央社記者，大家都力挺林為洲，也知道林為洲的委屈，但到現在這個階段，希望林為洲最後的底線是一定要留在國民黨。

柯志恩說，她有詢問林為洲，若脫黨參選，「我們這些戰友該怎麼辦，怎麼幫忙站台」。林為洲則非常體諒地回答說，只希望不要幫對方站台，其他的事，他自己會做。

柯志恩也說，國民黨需要人才，希望在這中間，黨內的「大人」可以出面做協調，與林為洲好好協商。

國民黨立委力挺林為洲，不只是言語支持或送暖，一位不願具名的資深藍委向中央社記者透露，當國民黨提名楊文科時，他很生氣，就在國民黨團的通訊軟體群組中發起，要大家連署，呼籲黨中央照全民調制度走，但響應不熱烈而作罷。（編輯：楊玫寧）1070623

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