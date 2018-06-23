/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足比特幣陳偉殷瑞士
>rss

姚文智辦造勢晚會 丁守中：我採勤走基層

發稿時間：2018/06/23 13:01

最新更新：2018/06/23 13:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨台北市長參選人丁守中（中）23日在大同區蔣渭水公園出席黨員慶生會，布袋戲大師陳錫煌（前右）、國民黨副主席郝龍斌（前右2）、立法委員蔣萬安（前右4）也都到場。中央社記者王飛華攝　107年6月23日國民黨台北市長參選人丁守中（中）23日在大同區蔣渭水公園出席黨員慶生會，布袋戲大師陳錫煌（前右）、國民黨副主席郝龍斌（前右2）、立法委員蔣萬安（前右4）也都到場。中央社記者王飛華攝　107年6月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天被問及關於民進黨台北市長參選人姚文智晚間將舉辦造勢晚會時說，相信民進黨會全力動員支持姚文智，他採不同選舉模式，會持續勤走基層。

姚文智晚間舉辦「623首都大步走」造勢晚會。

丁守中今天參加兩場國民黨黨部黨員慶生會時受訪，媒體詢問，關於姚文智辦大型造勢晚會的看法。

丁守中說，相信民進黨會傾全力支持姚文智，他採不同的方式打選戰，就是勤走基層，他也相信民進黨掌握中央資源，整體動員確實可拉抬姚文智選情。

至於台北市長柯文哲昨天出席活動時在演講提及，年底市長選戰很困難，因為他沒人力、物力。

丁守中說，柯文哲已不是素人，滿口政治語言，柯文哲握有台北市政府資源，北市府就是柯的競選總部，像市府局處宣導影片都有柯文哲身影，柯文哲還推出LINE@個人專屬帳號。

zoom in 國民黨台北市長參選人丁守中（前右2）23日在大同區蔣渭水公園出席黨員慶生會，特別邀請布袋戲大師陳錫煌（前右）到場。中央社記者王飛華攝　107年6月23日國民黨台北市長參選人丁守中（前右2）23日在大同區蔣渭水公園出席黨員慶生會，特別邀請布袋戲大師陳錫煌（前右）到場。中央社記者王飛華攝　107年6月23日

丁守中指出，姚文智有執政黨支持，柯文哲握有北市府資源，面對年底選戰，他會全力以赴，採不同選舉模式，一步一腳印勤走基層。

外傳國民黨立法委員委柯志恩將擔任競選團隊總幹事，丁守中說，各方推薦很多人選，目前還在徵詢意見，還未確定，確定所有競選幹部後，就會對外宣布。

丁守中出席另一場在大同區舉辦的活動，並和國民黨副主席郝龍斌、立法委員蔣萬安、布袋戲大師陳錫煌同台。

丁守中受訪時說，國民黨台北市區域立委都是競選總部的副主委。蔣萬安受訪時表示，他是丁守中競選團隊的副主委，副主委更可協助團隊打贏年底選戰。（編輯：李錫璋）1070623

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP