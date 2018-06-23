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馬英九指農產品無法銷陸 民進黨駁斥

發稿時間：2018/06/23 13:17

最新更新：2018/06/23 13:17

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（中央社記者劉麗榮、葉素萍台北23日電）前總統馬英九今天說，卸任兩年看到台灣非常大變化，社會衝突對立增加，農產品過剩無法銷到中國大陸，執政者應了解人民痛苦；民進黨說，希望馬英九不要誤報產業現況。

立法院三讀修正通過攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文表示，馬英九8年任內曾說過要推動年金改革，也說過不會坐視不管，不會把問題留給下一任的總統，「我就是他口中所說的下一任總統。」

馬英九上午出席中國國民黨台北市大安區第一、二季黨員慶生會暨親子園遊會，媒體問及「怎麼看年改事情蔡總統怪你」，馬英九笑笑說：「我已經習慣了。」

馬英九上台致詞時表示，卸任兩年來，感覺台灣變化非常大，社會衝突對立增加，原來安定祥和的社會受很大干擾，尤其最近年金制度推出後，公教人員很難過。

他說，不久前到南部，看到種鳳梨的農夫因產品無法銷售到中國大陸而感嘆，希望盡可能幫助他們，減少痛苦。最重要的是執政者要了解、改變人民痛苦。

民主進步黨發言人何孟樺告訴中央社記者，馬英九無法完成年金制度改革，這是馬英九任內留給人民的痛苦，而政府已完成改革，使「年金破產」成為歷史名詞。

此外，何孟樺說，鳳梨收購價穩定，外銷非但沒受阻，反而大幅成長，呼籲馬英九不要與部分媒體一樣誤報產業現況，加重產地農民痛苦，造成農民收益嚴重傷害。（編輯：李明宗）1070623

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