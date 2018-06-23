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駐台使節遊澎湖 大讚人文自然風光

發稿時間：2018/06/23 20:13

最新更新：2018/06/23 20:13

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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）為協助推廣觀光，外交部帶領駐台使節與代表前往澎湖觀光參訪，欣賞當地自然與人文風光。外交部今天表示，使節、代表對澎湖的人文內涵、天然美景大為讚賞。

外交部表示，第二天的參訪行程中，訪團早上搭船前往桶盤嶼參觀世界級玄武岩地質景觀，並登上虎井嶼欣賞風景。下午走訪馬公老街，並參訪全台最古老的媽祖廟；訪團接著前往澎湖林投海灘，圍坐景觀咖啡廳庭廊，欣賞白色貝殼沙灘及碧藍大海。

外交部說，使節代表對澎湖豐富人文內涵及天然美景大為讚賞。

陪同訪團到澎湖參訪的外交部長吳釗燮表示，澎湖旅遊資源豐富，期盼各國使節代表透過各種管道向他們國家的民眾宣傳，鼓勵來台旅遊觀光，前往澎湖旅遊。

外交部表示，兩天一夜的行程中，訪團昨天參訪二崁傳統聚落與大菓葉柱狀玄武岩等地。

外交部指出，這次參與的駐台使節與代表來自印度、日本、韓國、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、以色列、俄國、土耳其、奈及利亞、南非、帛琉、諾魯、索羅門、吐瓦魯、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、海地、聖露西亞、馬紹爾、捷克、法國、德國、匈牙利、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克、英國、加拿大、阿根廷、墨西哥。

外交部表示，這次是繼3月安排駐台使節、代表前往花蓮參訪後，再度安排參訪活動。未來外交部將持續辦理這類活動，透過駐台使節親身體驗，擴大推廣地方觀光旅遊。（編輯：林興盟）1070623

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