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首場造勢晚會 姚文智：光復台北市

發稿時間：2018/06/23 22:02

最新更新：2018/06/23 22:02

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（中央社記者蕭博文、葉素萍台北23日電）民進黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會今晚登場，姚文智發表演說時表示，懷抱著對台灣母親的感情、對台灣主體性的堅持投入選戰，期望光復台北市，再次創造國家首都奇蹟。

這場名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，晚間6時30分於民主進步黨中央黨部外登場，多位民進黨籍立委與市議員登台力挺；總統府秘書長陳菊則擔綱壓軸演說嘉賓。

姚文智在民進黨台北市議員參選人「民進黨全壘打，姚文智凍蒜」的口號聲中上台，他以略帶沙啞的嗓音指出，過去一年來大家或有懷疑、躊躇，但懷抱著對台灣土地的愛與關心、對民主改革的堅持、追求幸福的理想，才能有信心走到今天。

姚文智表示，1994年的台北市長選舉，他支持最好的市長陳水扁，不斷與中國國民黨、新黨車拚。1998年，他與謝長廷戰到最後一刻，打贏艱辛的高雄市長選舉。他說：「這次大家再試試好嗎？」

姚文智還提到，2004年的「228百萬人手牽手護台灣」活動，結合台灣人的意志，展現台灣決心也改變歷史；2016年民進黨全面執政，一直打拚年金改革、轉型正義，相信這樣的熱情能夠在今年11月24日光復台北市，再創國家首都奇蹟。

回首競選心路歷程，姚文智說，過去一年如同走在伸手不見五指的山洞，一路孤單、煎熬，面對扭曲、恥笑，但他一路堅持，因為有信心能排除萬難完成使命，信心正是來自每雙溫暖的手，還有電視前、網路上的力量。

他表示，2014年民進黨抱著無私的愛支持柯文哲，希望不藍不綠的柯文哲推倒中國國民黨，面對中國能替台灣人爭一口氣，期待白色力量讓中國人頭痛，但大家失望了嗎？

姚文智說，如果他沒出來選，柯文哲永遠不需要反省，也會認為過去4年做的都對、兩岸一家親是正確方向。他質疑，柯文哲沒有讓中國煩惱，反而讓中國好像找對人，找到開啟台灣的鑰匙，這與國民黨有何不同。

姚文智還公開向台北市長柯文哲喊話，想問問柯文哲跟國民黨到底有何不同，如果國民黨參選人丁守中是九二共識，柯文哲是兩岸一家親，台北市民看起來有兩種選擇，卻其實是同一種選擇。

因此，姚文智強調，台北必須多元進步，所以他一定要出來選。他說：「我們只有一條路，要讓國際媒體看到首都選舉有堅持台灣主體性的選擇，也要用選舉結果讓大家知道，我們和中國喜歡的人不一樣。」

姚文智最後說，今天展現了百分之百的團結民進黨，「風再大更要走，擔再重也要勇敢擔起來」，繼續堅持追求光復台北、台灣首都大勝利，只有他才有機會實現對台灣的理想，只有他當選，才能讓國際社會看到台灣民主真正的開花結果。（編輯：梁君棣）1070623

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