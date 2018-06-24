國軍擬登美軍艦見習醫療 國防部：不評論

（中央社記者游凱翔台北24日電）媒體報導，醫療人道救援可望成為台美交流重要一步，國軍計畫11月派出由海軍、醫療人員組成的小組到美軍艦艇上見習海上醫療及救援；國防部今天回應，沒有評論及進一步的說明。



自由時報報導，醫療人道救援互動可望成為台美交流的重要一步，台美軍方計畫8月共組國際醫療團隊，到南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動；11月派出海軍、醫療人員組成的小組，到美軍艦艇見習美國海軍的海上醫療及救援機制。



國防部發言人陳中吉受訪時回應：「沒有評論及進一步的說明。」



國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲接受中央社訪問時表示，台灣面臨中國大陸的打壓下，以人道救援為名與各國的演練、交流，確實能減少不必要的政治問題，又能實質增加國際、軍事參與。



他說，日前菲律賓發生風災，在美軍太平洋司令部的主導下，台灣海軍就曾出動艦艇載運物資前往救援，因此在人道救援的部分，其實是有前例的。



揭仲指出，與美軍在索羅門群島共用地面設施進行人道救援是可以想像的，但要觀察的是，國軍是否有機會至美軍醫療船艦上見習，但許多人道救援的後勤本來就是來自美軍，因此台灣若只是派人攜帶器材，且以醫療為名登艦應該很容易達成，也是個不錯的選擇。（編輯：蘇志宗）1070624