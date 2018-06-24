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姚陣營質疑房貸流向 柯文哲：要多做功課

發稿時間：2018/06/24 12:17

最新更新：2018/06/24 13:03

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台北市長柯文哲（左）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和來賓一起跳舞熱身。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日台北市長柯文哲（左）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和來賓一起跳舞熱身。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日

（中央社記者陳妍君台北24日電）民進黨台北市長參選人姚文智陣營質疑市長柯文哲3000萬元房貸去向。柯文哲今天說，民國100年到103年他還是台大醫生，怎麼會有奇怪來源的錢；他表示，對手陣營「要多做功課」。

民主進步黨籍市議員、姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄昨天質疑柯文哲財產申報中，3000萬元房貸憑空消失，但柯文哲妻子陳佩琪隨即在臉書上貼出授信明細表、所得稅通知書等文件說明並回擊。

柯文哲上午出席「台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽」前受訪，聽到記者詢問阮昭雄的質疑立即大笑說：「結果我（昨天）一回家，我們佩琪就很得意地說，她已經回擊了。」

zoom in 台北市長柯文哲（圖）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中揮拍為比賽開球。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日台北市長柯文哲（圖）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中揮拍為比賽開球。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日

他指出，家裡的錢是陳佩琪在管，陳佩琪個性一絲不苟，她的記帳都很清楚。

柯文哲表示，對手陣營在整個邏輯上忘記一件事情，100年到103年他還在台大醫院，「我在台大當醫生怎麼會有什麼奇奇怪怪的錢，不會啦」。

柯文哲說：「他們就是喔，時空有點錯亂。」其實阮昭雄是憑印象在發言，如果他們遇到事情有做時程表的習慣，就不會犯這種錯誤。

他表示：「如果很堅固的房子風吹也不會倒。」相信對手陣營不是刻意抹黑，「就是說，要多做功課啦」。（編輯：張銘坤）1070624

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