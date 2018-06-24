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柯文哲：在內部會議 罵國民黨罵更兇

發稿時間：2018/06/24 12:31

最新更新：2018/06/24 13:04

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台北市長柯文哲（左2）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和與會來賓一起啟動開賽儀式。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日台北市長柯文哲（左2）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和與會來賓一起啟動開賽儀式。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日

（中央社記者陳妍君台北24日電）曾任柯市府觀光傳播局長的簡余晏昨天表示，台北市長柯文哲曾在內部會議批評民進黨，她要柯文哲「不能踐踏盟友」；對此，柯文哲今天說：「我在內部罵國民黨不是罵更兇嗎」。

民主進步黨台北市長參選人姚文智昨天舉辦首場大型造勢晚會，簡余晏在晚會上說，她在市府裡不斷看到兔死狗烹，民進黨執政才能改革加速，台北不要暗黑的力量。

柯文哲上午出席「台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽」前受訪。對簡余晏說法，柯文哲先回應道：「算了不想講。」又忍不住表示：「妳以前是觀傳局長，難道那些暗黑力量是妳在指揮的嗎」。

至於姚文智說，如果他沒出來選，柯文哲永遠不需要反省，也會認為過去4年做的都對、兩岸一家親是正確方向；對此，柯文哲表示，其實他每天都在反省，有沒有姚文智都一樣，「反省是我們的文化」。

記者詢問柯文哲，綠營對他群起圍攻，他對白綠合作是否還有期望。柯文哲僅保留地說：「我看他們也沒有講什麼。上台有罵嗎，也沒什麼罵啊。」（編輯：張銘坤）1070624

台北市長柯文哲（前左2）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和與會來賓一起跳熱身操。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日台北市長柯文哲（前左2）24日在台北體育館，出席「羽您有約」羽球邀請賽，在開幕式中和與會來賓一起跳熱身操。中央社記者施宗暉攝　107年6月24日
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