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金門縣長選舉 綠評估提名陳滄江或和陳福海合作

發稿時間：2018/06/24 13:23

最新更新：2018/06/24 13:23

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（中央社記者呂欣憓台北24日電）中國國民黨已徵召立法委員楊鎮浯參選金門縣長，民主進步黨正在評估是否提名現任金門縣議員陳滄江或是和無黨籍的金門縣長陳福海合作，地方希望能有多點時間觀望後再決定。

民進黨備戰年底九合一選舉，22個縣市中已完成20個縣市長的提名，剩下金門縣和連江縣（馬祖）未提名。

黨內人士表示，金馬對民進黨來說的確是艱困選區，馬祖目前看起來提名的可能性不高，除非有人登記前4個月自願跑去馬祖經營，但「這可能性很低」。

金門部分，黨內人士表示有兩種可能性，一種是提名民進黨金門縣議員陳滄江，另一種是和現任的無黨籍縣長陳福海合作。

黨內人士分析，陳滄江歷經多次立法委員和縣議員選舉，在2016年的立委選舉陳滄江雖失利，但拿下了8000多張選票，已算是在金門地方有實力，因此黨內評估提名陳滄江選縣長。

不過黨內人士指出，但若陳滄江選縣長，就必須要再找一個人選議員，所以地方希望可以再多點時間從長計議。

另一種可能性是和陳福海合作，黨內人士表示，和民進黨理念一致的無黨籍人士合作一向是黨的戰略思考方向之一；不過究竟要自提或是和陳福海合作，都不會在近期內決定，甚至到登記前再決定都有可能。（編輯：黃國倫）1070624

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