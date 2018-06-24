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新台灣人 越南籍配偶最多

發稿時間：2018/06/24 13:40

最新更新：2018/06/24 13:40

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（中央社記者謝佳珍台北24日電）內政部公布最新統計，民國106年歸化取得中華民國國籍5366人，以女性為主，歸化原因以「為國人配偶」最多，歸化前原屬國籍以越南籍最多。

現行規定，歸化中華民國國籍者，條件為「每年合計有183日以上合法居留之事實繼續3年以上」，歸化者以外國人與中華民國國民結婚為大宗。

內政部近日在官網公布統計指出，近年因加強外籍配偶境外訪談、各國經貿交流及社會發展等變化，與外聯姻對數漸減，致歸化中華民國國籍人數自97年1萬3230人逐年遞減至105年3252人新低。

內政部統計，去年歸化人數5366人，較105年增加2114人、增加65%；不過仍較97年減少7864人、減少59.4%，主要分別是「為國人配偶」歸化人數較105年增加1717人，及較97年減少8315人所致。

去年歸化原因以「為國人配偶」者4668人占86.9%最多；歸化者女性占91.7%，遠高於男性8.3%。

歸化前原國籍以東南亞的越南籍3907人占72.8%最多，其餘依序為印尼籍533人、菲律賓籍471人、泰國籍122人、馬來西亞籍56人、緬甸籍40人、柬埔寨籍12人、新加坡籍6人，合計東南亞國家者有5147人占95.9%。

以「有殊勳於我國」歸化者，105年有1人，106年達37人（其中女性8人、男性29人），其中以義大利籍占11人最多，美國籍占9人次之。（編輯：蘇志宗）1070624

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