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馮定國辭世 28日舉辦安息禮拜永眠於金山

發稿時間：2018/06/24 15:47

最新更新：2018/06/24 15:47

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（中央社記者李淑華台北24日電）親民黨前立委馮定國5日辭世，享壽69歲。28日於台北靈糧堂舉辦安息禮拜，隨即火化，安葬於金山。親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平等政壇好友將出席，送馮定國最後一程。

馮定國5日凌晨1時30分因心肌梗塞，蒙主寵召，享壽69歲。治喪委員會訂於28日上午10時於台北靈糧堂舉行安息禮拜，隨即火化，安葬金山蓬萊陵園基督教懷恩園。

宋楚瑜、王金平、治喪委員會主委張鏡湖、副主委李天任等黨政軍、立法、社福、教育、工商界、台灣安徽同鄉會等各界友好，都將齊聚送馮定國安息主懷。安息禮拜並將覆蓋國旗、黨旗和中國童子軍會旗，表彰馮定國生前對國家、政黨和創辦全國大專羅浮童軍團的貢獻。

馮定國於民國39年9月24日出生於台灣台南，父親是中央社福建省特派員，手足共六人，他排行第五。畢業於美國丹佛大學電腦教育博士，曾任文化大學資訊系主任，歷任國大代表、在台中連任3屆立法委員。並曾獲選全國優秀青年，而蒙已故前總統蔣經國召見，勗勉有加。

他於2004年當選親民黨立委，在倒扁期間擔任紅衫軍副總指揮，立委期間質詢時任陸委會主委蔡英文，問政風格，讓蔡英文一度「關麥」。2008年因國親合作爭取立委席次，而遭勸退，自此任期屆滿後即淡出政壇。

他轉換跑道積極投入兩岸產業資訊合作，並南進東盟貿易投資事業。平日參與創建台北華陽扶輪社和上海浦西社，台北市安徽同鄉會，中國文化大學台北市校友會等工作，熱心服務社會。（編輯：蘇志宗）1070624

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