賴揆:全力友善環境 盼台成穆斯林嚮往旅遊地

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院長賴清德今天表示，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，台灣政府與民間目前正全力打造穆斯林友善環境，盼讓台灣成為穆斯林最嚮往的旅遊地。



賴清德下午在臉書發文表示，2018年最新「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）中，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，超越德、澳、美等觀光大國。台灣在此項評比中逐年進步，顯見台灣自2016年起在「新南向政策」下，不只來台穆斯林觀光客人數有所成長，積極打造穆斯林友善環境的努力，也正逐漸受到肯定。



賴清德表示，中央與地方政府攜手共同透過多項措施，包含推動清真餐旅認證，在主要交通樞紐如機場、車站、高鐵站和十三個國家風景區、國道服務區設立穆斯林祈禱室等，營造對穆斯林更為友善的旅遊環境。民間社會也有學生開發「清真台灣」App，推廣台灣觀光，收錄相關資訊，讓穆斯林可更安心、便利的來台旅遊。



賴清德說，台灣政府與民間目前正全力打造穆斯林友善環境，希望在台灣與全球的穆斯林，都能感受到台灣對伊斯蘭文化的善意與尊重，進而促進穆斯林與台灣人民更多的交流與互動，並讓台灣成為穆斯林最嚮往的旅遊地。（編輯：郭萍英）1070624