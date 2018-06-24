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空污法25日拚三讀 藍委深夜突襲搶占議場

發稿時間：2018/06/24 22:53

最新更新：2018/06/24 22:53

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（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院臨時會院會明天將處理空污法，國民黨團書記長李彥秀、立委林麗蟬今晚突襲，搶先在議場前備妥蚊帳，將夜宿議場。李彥秀說，盼民進黨能回心轉意，不要讓空污法修惡。

立院22日朝野協商達成共識，空污法修正草案包括環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的霸王條款、以及移動污染源抵換等9條爭議條文全數保留，提交院會處理。

立法院長蘇嘉全預定25日上午10時30分再度召集朝野協商，針對9條爭議條文確認最後文字，若無共識，即提交下午院會處理，由朝野黨團各自推派代表逐條發言3分鐘，之後逐條表決；各黨團發言人數分別為親民黨、時代力量各2人，國民黨（原則上）10人、民進黨5人。

晚間9時國民黨團發動突襲，由李彥秀與國民黨立委林麗蟬搶先到議場外，備妥蚊帳準備夜宿議場外，並在明天的院會中取得優先遞案權。

李彥秀晚間向中央社記者表示，空污法的關鍵條文，就看協商時民進黨要讓，或者只是過場，真心希望民進黨能回心轉意，國民黨才會讓院會順利進行，否則將提出大量變更議程案，讓院會開不成。

李彥秀說，時代力量、親民黨也都知道，空污法不該這樣修，針對關鍵條文國民黨會嚴格把關，不讓空污法修惡。

民進黨團總召柯建銘說，國民黨毫無邏輯，只會干擾議事，國民黨要先弄清楚對空污法的態度是什麼，「再演也只有這套」，過去已經談了八次，花多少時間協商，難道空污法完全不處理嗎，「國民黨乾脆說空污法不要修了」。

柯建銘說，「會商」與「會同」的問題，國民黨團版和李彥秀版草案中也搞不清楚；因空污總量管制，牽涉到環保與產業政策，本來就要會同經濟部；況且現在是責任政治，民進黨一定會負責處理。（編輯：李淑華）1070624

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