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空污法藍祭案海盼讓步 綠：不會一字不讓

發稿時間：2018/06/25 11:13

最新更新：2018/06/25 11:13

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（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院臨時會院會今天將處理空污法，國民黨團書記長李彥秀說，盼協商時民進黨能讓步，否則要求表決500個變更議程案；民進黨團幹事長何欣純說，有準備備案，不會一字不讓。

立法院22日朝野協商達成共識，空污法修正草案包括環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的霸王條款、以及移動污染源抵換等9條爭議條文全數保留；立法院長蘇嘉全上午再度召集朝野協商，針對9條爭議條文確認最後文字，若無共識，即提交下午院會處理。

昨天晚間9時國民黨團發動突襲，由李彥秀與國民黨立委林麗蟬搶先到議場外，取得今天院會優先遞案權，並送出500個變更議程案。

李彥秀向中央社記者說，希望民進黨在協商時能回心轉意，不希望那些爭議條文都到院會中表決，能爭取一條就等於是修改一條空污法；若民進黨不讓步，就會要求表決變更議程案，今天空污法就處理不完，「但這不是我要的」。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨團有準備備案，也會盡最大努力協商，內部討論後認為有些能做文字修正或提出附帶決議，「絕對不會一字不讓」，還是有妥協空間，希望今天院會能順利進行，讓空污法三讀通過。（編輯：楊凱翔）1070625

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