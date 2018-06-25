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芬園糯米荔枝產量創高 綠委：多選購支持農民

發稿時間：2018/06/25 12:13

最新更新：2018/06/25 12:44

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民主進步黨立委黃秀芳（左2）25日在立法院舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣活動，邀同黨立委林淑芬（左）、蘇巧慧（右起）、審計長林慶隆等人一起宣傳促銷。中央社記者施宗暉攝　107年6月25日民主進步黨立委黃秀芳（左2）25日在立法院舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣活動，邀同黨立委林淑芬（左）、蘇巧慧（右起）、審計長林慶隆等人一起宣傳促銷。中央社記者施宗暉攝　107年6月25日

（中央社記者陳俊華台北25日電）民主進步黨立委黃秀芳今天舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣活動時表示，今年荔枝產量創近年新高，導致價格不如去年，歡迎民眾多選購糯米荔枝，也能到芬園享受採果趣、支持農民。

 黃秀芳與民進黨立委林淑芬、洪宗熠、陳素月等人上午在立法院舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣記者會，立法院副院長蔡其昌及民進黨立委陳明文、莊瑞雄、蘇巧慧、張宏陸、呂孫綾、蔡適應、高志鵬、江永昌等人都到場支持。

糯米荔枝產季比黑葉荔枝晚一些，最大特色是色澤鮮紅、籽小，果肉像糯米一樣Q彈，今年氣候適宜，芬園的荔枝產量創近年新高，導致價格不如去年，彰化縣政府輔導芬園農會啟動收購機制，彰化縣工商發展投資策進會也發動企業認購，歡迎民眾多選購荔枝，幫助農民。

黃秀芳表示，芬園的荔枝香甜、多汁，籽真的非常小，歡迎所有鄉親選購芬園的農產品，也邀請全台民眾到彰化芬園享受採果趣，品嚐荔枝和當地特有的荔枝佳餚，給辛勤栽種的農民支持、鼓勵。

林淑芬說，拜託大家都支持芬園鄉的荔枝，芬園的荔枝要採收時已經是豐收期，從市場供需來看，是供給量變大、價格變低，芬園也都極力尋找出路，推出糯米荔枝，台灣民眾比較不熟悉這品種；因荔枝農技術非常好，就算今天荔枝椿象蟲害影響很大，荔枝品質仍然優良。（編輯：楊玫寧）1070625

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