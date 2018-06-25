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朝野協商空污法無共識 立院下午表決

發稿時間：2018/06/25 12:53

最新更新：2018/06/25 12:53

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北25日電）立法院朝野黨團今天8度協商空污法修正草案保留條文，仍未達共識。立法院長蘇嘉全表示，將在下午1時30分召開院會處理，尊重朝野立委發言，盡量在今天完成三讀。

蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團針對空氣污染防制法修正草案保留的條文進行第8次的協商，但朝野立法院黨團對爭議性條文仍無法達成共識，最終，蘇嘉全宣布，將在下午1時30分，召開院會，處理保留條文。

蘇嘉全在協商後受訪表示，下午院會處理空污法保留條文時，會先進行廣泛討論，再針對保留條文進行逐條討論，並於討論後進行處理。

他說，空污法是重要法案，所以廣泛討論、逐條討論時並未要求各黨團要派多少人發言，尊重朝野立委的發言。

對於空污法能否在今天完成三讀，蘇嘉全稍早在協商時表示，會盡量控制在晚上9時完成三讀。隨後，他在受訪時表示，會看登記發言的人數作調整，盡量讓空污法能夠在今天完成三讀。

朝野立法院黨團今天針對空氣污染防制法修正草案保留條文進行第8次協商，在關鍵的爭議性條文，朝野仍無法達成共識，最後全數保留，如環保署實施空污總量管制應「會同」經濟部的霸王條款，在野黨團都堅持應將「會同」改為「會商」，讓環保署握有主導權。

而在抵換機制方面，在野黨團則認為因為固定污染源與移動污染源排放的污染物不同，因此移動污染源不可以拿來作為固定污染源排放量的抵換。另外，時代力量立法院黨團認為，對於固定污染源的設置許可，應增訂地方政府得以自治條例制定較中央更嚴的許可條件。（編輯：林沂鋒）1070625

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