藍指綠委施壓財部對又昱查稅 綠反駁：亂指控

（中央社記者王承中、蘇龍麒、陳俊華台北25日電）國民黨立委曾銘宗今天表示，某位綠委對財政部施壓，要求調閱又昱公司報稅資料，被指涉的民進黨立委林俊憲則斥為「亂指控」，他是提醒財稅單位了解又昱有沒有逃漏稅。



文化大學宿舍爭議延燒，國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗、國民黨立委賴士葆、費鴻泰今天上午在立法院舉行記者會。曾銘宗表示，他獲得明確消息，民進黨某林姓立委19日把財政部官員「請」到立法院中興大樓辦公室，要求該員提供又昱近10年的報稅資料，根本是目無法紀。



賴士葆說，依據稅捐稽徵法規定，稅捐稽徵人員對於納稅人的納稅資料應絕對保守秘密，該名官員恐違反稅捐稽徵法、公務人員服務法以及刑法的洩密罪，最高可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。



賴士葆同時要求立法院，不可以消除19日當天的監視錄影畫面，以保全證據。



費鴻泰表示，民進黨新北市長參選人蘇貞昌創辦的超越基金會，位於台北市南京東路上，同一地址，也登記有韶光電影有限公司、二三設計有限公司，以及美商潘氏煤礦股份有限公司，民進黨不要選舉到了就用政治黑手打擊異己，用公權力介入選舉。



指涉的民進黨立委林俊憲說，又昱公司（負責人為國民黨新北市長參選人侯友宜的妻子）涉及文化大學宿舍事件，屬社會矚目的重大案件，他才會希望財稅單位了解又昱公司是否涉及逃漏稅。



林俊憲說，又昱是民間公司，他怎麼可能要求財政部提供不能夠提供的報稅資料，國民黨立委根本就是胡亂指控。



民進黨立委蘇巧慧則說，超越基金會認真從事基層教育，在教育圈有一些不錯的成績，但社會上知名度還不夠，今天謝謝三名立院前輩幫忙打知名度。



蘇巧慧說，韶光電影有限公司跟二三設計有限公司都是依法設立，有實際運作，也有聘請員工，雖然負責人都不是她，但歡迎大家嚴格檢驗。



至於美商潘氏煤礦股份有限公司，蘇巧慧說，這間公司與超越基金會沒有關係，且其和核准報備日期與變更日期年代久遠，相關資訊，藍委應向該公司了解。



呂孫綾奉勸國民黨立委，應該嚴肅面對社會質疑，不要「竹篙湊菜刀」模糊事件焦點。（編輯：陸倩瑤）1070625