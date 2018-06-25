柯文哲挑派系問題 梁文傑批胡說八道

（中央社記者梁珮綺、陳俊華台北25日電）有媒體報導，台北市長柯文哲認為總統蔡英文被「太后、太子掌控」，所以民進黨與他合作破局。柯文哲今天未否認說過「太后、太子」等語，但僅表示各政黨有其派系問題。



自由時報報導，柯文哲19日拜訪國民黨立委王金平時表明年底若選不上要回去當醫生，並指與民進黨合作破局，原因在「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指太后是總統府秘書長陳菊、太子是新潮流。



此事引發民進黨內不滿，台北市議員梁文傑在臉書貼文說，柯文哲自以為了解民進黨，整天用陰謀論看事情，看來柯文哲至今還是不知道為什麼民進黨要跟他分手。



「姚文智是新潮流嗎? 簡余晏是新潮流嗎? 王世堅是新潮流嗎? 陳明文柯建銘黃承國是新潮流嗎? 」梁文傑批評：「胡說八道什麼」。



姚文智今天在立法院受訪時表示，「難怪大家說他（柯文哲）是暗黑的力量」，才剛鬥完北農總經理吳音寧，現在又準備鬥民進黨；柯文哲不斷操弄藍綠、操弄政治鬥爭，大家都看得很清楚，這件事是不是事實，大家心裡都有一把尺。



姚文智表示，民進黨之所以沒辦法與柯文哲合作，就是覺得柯文哲不可信賴、走錯政治的方向，恐怕這樣的風格，未來會讓台灣的政治紛擾永無寧日；「早上搭公車，晚上與政客財團稱大哥，這就是柯文哲」，過去大家期待素樸、透明，讓大家信賴的力量，早已蕩然無存。



柯文哲上午出席「永春陂濕地公園」設施營造及改善工程（第二期）動土典禮，會後接受媒體訪問時表示，他拜訪王金平主要是談論年底的醫療科技展，並勸其要趕快做口述歷史，因王金平是活字典，「至於其他媒體寫的，就誇大了」。



不過，在媒體追問下，他未否認說過「太后、太子」等語，並說每個政黨都有派系問題，「這也沒辦法，我們就且戰且走，朋友要多、敵人要少，設法去爭取」。



柯文哲表示，現在就是「且戰且走」，實際上會投票的還是台北市民。（編輯：黃瑞弘）1070625