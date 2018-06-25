侯友宜：光明磊落 有事衝我來

國民黨新北市長參選人侯友宜（左）25日在新北市黨部頒發29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部聘書。他致詞時表示，一路走來正派、正氣，不怕任何挑戰，是光明磊落的漢子，有事衝他來，這次選舉也要集合所有正派的人向前走。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年6月25日

（中央社記者林長順新北25日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，他是見過地獄的人，一路走來正派、正氣，不怕任何挑戰，是光明磊落的漢子，有事衝他來，這次選舉也要集合所有正派的人向前走。



侯友宜今天在新北市黨部頒發29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部聘書，也向前立委林鴻池頒發「市競選總部總幹事」聘書。他致詞時做上述表示。



侯友宜各區主要競選幹部包括立委林德福、羅明才、李鴻鈞，前立委江惠貞、前副縣長蔡家福，以及各區前、現任農會幹部及地方民代。議長蔣根煌、市議員林國春、王建章出席相挺，前立委吳育昇主持授證儀式。



侯友宜致詞時表示，他不認為選舉就是拉低、糟蹋別人才能成就自己，民進黨中央執政沒辦法贏得民眾的信任，這場選舉對手一定舉全黨全國資源，打垮新北市、打擊侯友宜這個重中之重的首要目標。



針對親民黨立委李鴻鈞擔任新莊區後援會長，媒體問是否有與親民黨整合，侯友宜表示，李鴻鈞跟他是老朋友，在這次的選舉非常謝謝李鴻鈞給他很多的支持跟鼓勵，希望各政黨的好朋友，都給他一點支持的力量，讓他能夠贏得選舉。



至於有人質疑文大大群館消防安檢有問題，侯友宜表示，文化大學每兩年都有做公安申報，台北市政府的都發局都有通過，而且都有安全的核定。



侯友宜強調，有本事就對著他侯友宜來，他做事問心無愧，光明磊落坦蕩蕩。



有議員質疑大群館地下室違規，侯友宜表示，每兩年都有跟台北市政府都發局做公安申報，都有通過，這可能要去問都發局。（編輯：張銘坤）1070625