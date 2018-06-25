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看好度民調 林佳龍盧秀燕各自解讀

發稿時間：2018/06/25 14:45

最新更新：2018/06/25 14:45

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）未來事件交易所最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度領先國民黨台中市長參選人盧秀燕，林佳龍表示，讓人民有感，做就對了；盧秀燕競選總部指出，努力讓民意支持度扭轉看好度。

盧秀燕競選總部發言人張又仁今天表示，看好度只是大家對現況表象的意見，並非市民心中的真實感受，無論是網路民調或實體民調的看好度，盧陣營都會當成是市民的激勵，繼續努力打拼，最終一定會讓民意支持度扭轉看好度，轉變成投票結果。

根據「未來事件交易所」發布的最新選情預測，現階段市場看好現任市長林佳龍能連任，以幣值72元勝過國民黨市長參選人盧秀燕的34元。

林佳龍受訪表示，民調指標顯示他的支持度與看好度維持領先，這與市府逐漸展現出來的政績有關，例如水利工程方面，綠川、柳川整治成功；交通建設方面，則成功向中央爭取支持捷運藍線、捷運綠線工程等。

張又仁指出，林佳龍團隊廢除BRT後，只在原BRT專用道上加幾路公車就叫優化公車，沒能力提出任何新計劃。

張又仁說，林佳龍團隊一再強調的軌道建設，至少都要10年以後才有可能看到，山手線要等15年，捷運藍線還要12年，綠線延伸到彰化也至少要8年。

林佳龍說，他擔任市長以後，沒有廢除BRT公車站和車輛，而是透過修正BRT，並改成優化公車專用道，成功改善台灣大道交通，中央也因此核定通過捷運藍線；而台中包括山手線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線等交通路網，會是台中發展關鍵。（編輯：劉政權）1070625

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