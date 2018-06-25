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立院二讀 燃氣發電排放經許可有條件開放

發稿時間：2018/06/25 19:28

最新更新：2018/06/25 19:28

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院院會今天二讀空污法第14條修正草案，表決通過電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，經審核許可後，不受許可證登載的排放量限制。

立法院臨時會院會約在下午6時許，進入空污法第14條修正草案討論，接著朝野立法委員發言近一小時後，約晚間6時52分表決，出席90人中，56人贊成、34人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

二讀條文規定，因氣象變異或其他原因，致空氣品質有嚴重惡化之虞時，各級主管機關應即採取緊急防制措施。電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，其增量得報經中央目的事業主管機關審核，並經環保署許可後，可不受許可證登載的排放量限制。

條文規定，所增加的空污物排放量，應低於執行緊急防制措施或降低燃煤發電所減少的空污排放量，而屬因執行緊急防制措施的調整，環保署所核可的排放增量期間，應限於緊急狀況存續期間。而相關辦法由環保署會商有關機關報請行政院核定公告實施。

另外，二讀條文也規定，為配合民國114年燃氣占總能源消耗50%、燃煤占30%、綠能占20%的能源政策，電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，經審核許可，排放量不受許可證登載限制的規定，自實施日起至114年12月21日止。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。（編輯：張均懋）1070625

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