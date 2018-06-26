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國軍反登陸作戰演練 實彈射擊逼真確實

發稿時間：2018/06/26 10:25

最新更新：2018/06/26 10:25

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（中央社記者蘇木春台中26日電）國軍第五作戰區今天在台中番仔寮陣地實施「作戰區聯合反登陸作戰操演」任務，由陸、海、空三軍部隊共同執行，過程逼真確實，驗證國軍武器裝備維護狀況，及國軍聯合防衛作戰能力。

操演模擬敵軍準備從台中大甲溪出海口登陸，操演武器計有陸軍155榴彈牽引砲、空軍經國號（IDF）戰機、海軍飛彈快艇、陸航眼鏡蛇直升機（AH-1W）等，透過一系列攻擊，成功抵禦敵軍登陸行動。

今天上午8時操演登場，首先由民用無人機展開情蒐演練，接著經國號戰機兩架次火力支援，搭配海軍飛彈快艇2艘，對船塢登陸母艦攻擊演練，緊接著陸航8架次響尾蛇直升機發射地獄火飛彈，對戰車登陸艦攻擊，最後由陸軍155榴彈牽引砲猛烈轟炸完成任務，過程逼真確實。

指揮官陸軍五八砲指部少將尹昌榮表示，任務屬年度例行性操演，主要驗證作戰區各類重型火砲性能，磨練官兵實彈射擊經驗，配合「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作，同時搭配陸航、空軍與海軍部隊聯合操演，提升官兵本職學能和專業能力。

尹昌榮說，操演在兼顧國防與生態保育兩者平和原則下，縮短期程與海域管制時間，期能在各方配合下，達到雙贏的目標。（編輯：劉政權）1070626

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