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八年級生操刀 蘇辦公布臉書動態封面

發稿時間：2018/06/26 10:41

最新更新：2018/06/26 11:33

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新北市長參選人蘇貞昌辦公室26日公布臉書30秒動態封面。蘇辦表示，由於競選團隊的年輕化，整個設計團隊的風格也相對活潑、動感，這次負責負責操刀的設計師謝瑋翔就是一名8年級生。（蘇貞昌辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年6月26日新北市長參選人蘇貞昌辦公室26日公布臉書30秒動態封面。蘇辦表示，由於競選團隊的年輕化，整個設計團隊的風格也相對活潑、動感，這次負責負責操刀的設計師謝瑋翔就是一名8年級生。（蘇貞昌辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年6月26日

（中央社記者林長順新北26日電）新北市長參選人蘇貞昌辦公室今天公布臉書30秒動態封面。蘇辦表示，由於競選團隊的年輕化，整個設計團隊的風格也相對活潑、動感，這次負責操刀的設計師謝瑋翔就是一名八年級生。

謝瑋翔指出，看到這次蘇貞昌主視覺「衝」設計出來後，就很想要把那個「衝」字做成動態，在腦海中開始構思各種動畫變化。他也陸續在很多影片裡面試著讓「衝」動起來，在累積許多圖像和元素後，突發奇想讓這支30秒的影片成為臉書的動態封面。

謝瑋翔說，在這個影片裡面利用快節奏的音樂，帶出很多圖像的變化，特別是燈泡的發光，閃電的動態，當然還有配合蘇貞昌個人特色的結尾「衝、衝、衝」三個大字，都是希望讓網友搭著節奏而對這個圖像更有印象。

他強調，年輕人想像中的一座大城市，除了應該有便利的交通、舒適的環境、很好的行政效能，還應該要有用心的美學設計，他非常開心蘇貞昌能夠充分接受他們這群年輕設計師的設計理念，讓他們盡情發揮自己的才華。

謝瑋翔表示，加入這樣的團隊非常開心，他也相信讓這樣樂於接受新事物的人來當新北市長，未來一定能讓新北的年輕人有充分表現的舞台。（編輯：張銘坤）1070626

新北市長參選人蘇貞昌辦公室26日公布臉書30秒動態封面，負責操刀的設計師謝瑋翔（圖）是一名8年級生。（蘇貞昌辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年6月26日新北市長參選人蘇貞昌辦公室26日公布臉書30秒動態封面，負責操刀的設計師謝瑋翔（圖）是一名8年級生。（蘇貞昌辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年6月26日

#衝衝衝 #新新北 #作伙衝

蘇貞昌發佈於 2018年6月25日 星期一

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