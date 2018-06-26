媒體指神隱諷無主席 吳敦義怒秀行程表

（中央社記者李淑華台北26日電）國民黨主席吳敦義遭媒體質疑「神隱」，他今天略顯怒氣，表示自己是負全責的人，「為什麼每次都要跟你們曝光」，他還秀出昨天一整天在雲林的行程表，反駁說，「怎會神隱？」



吳敦義上午出席國民黨「快樂志工團會員大會」，對於媒體報導縣市長參選人都去找前立法院長王金平請益，質疑黨主席吳敦義神隱變成了「無主席」，對此，吳敦義受訪時，略顯動怒，做出上述回應。



吳敦義說，他是負全責的人，「為什麼每次都要跟你們曝光？」他昨天就到雲林，跟幾百個婦女在一起。這是他的太太舉辦的活動，「這兩個月，每個縣市都有（行程），我不發布新聞，我黨主席做的事。」每次都發布新聞，那豈不是空的嗎？



他說，昨天都在雲林，「怎麼會神隱？」吳敦義還秀出今天的行程表，「你看六點鐘起床，六點半吃早餐，七點二十五出發，八點十二到這裡，九點三十九到台北。」他動了氣說，「這樣的行程是神隱的行程嗎？我沒有必要告訴你，開玩笑，（參選人）一定找的到（我）。」



吳敦義上午出席志工活動，國民黨台北市長參選人丁守中也到場，他除要大家支持丁守中外，也希望支持未到場的國民黨新北市長參選人侯友宜，「雙北都贏」，2020年重返執政。



最後他與現場志工高喊「藍軍勝利」，與志工高唱「感謝歌」。（編輯：楊凱翔）1070626