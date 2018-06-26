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台灣協助澳洲醫治難民 吳釗燮：值得驕傲事情

發稿時間：2018/06/26 11:28

最新更新：2018/06/26 11:28

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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）台灣與澳洲合作，讓澳洲政府可將安置在諾魯的難民送來台灣就醫。外交部長吳釗燮今天表示，台灣有先進的醫療水準，藉此協助其他國家的人民，是值得驕傲的事情。

澳洲媒體日前報導，澳洲政府與台灣簽署協議，讓收容於諾魯卻有緊急醫療需求的難民能送至台灣接受治療，以防難民在澳洲當地醫院治療時，藉機申請留在澳洲。

吳釗燮今天出席「科技援外成果展」開幕式受訪時表示，台灣提供醫療技術協助難民，這是跟澳洲政府談好的。難民來台接受醫療協助，他們有簽署同意書，「醫療結束後要回到原來的地方」；醫療衍生的費用都由澳洲政府負擔。

吳釗燮表示，台灣有先進的醫療水準，藉此協助其他國家的人民，這對台灣來說，是值得驕傲的事情。

出席展覽開幕式的人士包括多個友邦駐台大使。諾魯駐台大使簡慈珠（Chitra Jeremiah）會前受訪時表示，協助難民來台接受醫療協助的細節由台灣和澳洲政府負責。

外交部先前表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與台灣簽署合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。

外交部說，計畫施行至今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護；難民來台往返機票及在台醫療診治照護費用都由澳洲政府支付。

同時，澳洲辦事處也發表聲明表示，感謝台灣為諾魯的醫療轉診者所提供的優質醫療服務。在醫療轉診的安排下，在諾魯進行「區域處理」中的病患，可以獲得諾魯當地無法提供的專科醫療服務。在轉診到台灣之前，所有病患都自願同意在台灣接受醫療服務，也同意在出院後返回諾魯。（編輯：楊玫寧）1070626

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