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北市議員質疑侯家涉逃漏稅 侯友宜：選舉抹黑

發稿時間：2018/06/26 12:45

最新更新：2018/06/26 14:09

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國民黨新北市長參選人侯友宜（右2）26日受訪表示，他的財產申報一切按照規定，完全合法申報。妻子娘家成立的公司都合法繳稅、依法信託，也完全依照財產申報規定，都沒有問題。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月26日國民黨新北市長參選人侯友宜（右2）26日受訪表示，他的財產申報一切按照規定，完全合法申報。妻子娘家成立的公司都合法繳稅、依法信託，也完全依照財產申報規定，都沒有問題。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月26日

（中央社記者黃麗芸、黃旭昇台北26日電）文大宿舍爭議，民主進步黨台北市議員王威中今天說，大群館建物和土地持有人不同，質疑北市長參選人侯友宜妻子恐涉逃漏稅或財產申報不實，侯友宜則說，「國稅局真的會如此無能，不聞不問嗎？」選舉抹黑看來沒有下限。

王威中今天舉行記者會表示，文化大學宿舍大群館的建物和土地分屬不同人持有，建物為又昱實業有限公司（負責人為侯友宜的妻子任美鈴）所有；4/5土地則為任美鈴所有，並於民國100年信託給台灣銀行。

他指出，依所得稅法第14條「將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，繳納所得稅」規定來看，任美鈴不得無償或低價提供土地給又昱公司做營利使用，否則就是逃漏稅，且侯家每年也應有這筆土地租金收入。

王威中表示，若任美鈴按稅法規定向又昱公司收合理租金，按當地租金情況計算，她持有土地的公告現值達1.79億元，依土地公告現值5%計算合理租金，每年可收取新台幣896萬元的土地租金。

文大宿舍爭議，民主進步黨台北市議員王威中（右）26日舉行記者會表示，大群館建物和土地持有人不同，質疑北市長參選人侯友宜妻子恐涉逃漏稅或財產申報不實。中央社記者黃麗芸攝 107年6月26日文大宿舍爭議，民主進步黨台北市議員王威中（右）26日舉行記者會表示，大群館建物和土地持有人不同，質疑北市長參選人侯友宜妻子恐涉逃漏稅或財產申報不實。中央社記者黃麗芸攝 107年6月26日

但經查侯友宜歷年來家庭財產申報記錄，王威中說，不論是存款或信託財產幾乎都沒增加，存款一直維持在500萬元左右，今年甚至還較上期減少存款80萬元，任美鈴信託土地的台灣銀行帳戶餘額也都不到1萬元。

侯友宜回應表示，不瞭解台北市議員王威中所質疑的稅捐問題，相關的所得稅問題都是妻子在處理。他說，台灣的國稅局這麼無能嗎，如果真的有，「國稅局這麼多年會不聞不問嗎？」看來，民進黨的選舉抹黑沒有下限。

侯友宜表示，他的財產申報一切按照規定，完全合法申報。妻子娘家成立的公司都合法繳稅、依法信託，也完全依照財產申報規定，都沒有問題。

侯友宜說，文化大學宿舍租賃過程，無論是台北市府現場會勘、公安消防安檢，21年全部都合法。如果因選舉到了，台北市政府都發局要重新解釋，難免會被外界認為是選舉操作，他也會用平常心看待這些事情。至於民進黨的選舉戰術，他會正面迎戰。

侯友宜今天接受新北市議員陳儀君邀請，參與新店區新女性協進會排舞班結業與成果展。他受訪時表示，民進黨不需要以全國的力量，以負面選舉的方式操作，讓大家覺得「執政無半步、選舉全奧步」，其實真的要用正面選舉才是對的。（編輯：陳清芳）1070626

延伸閱讀》文化大學宿舍案爭議 6大重點一次看懂

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