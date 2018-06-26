藍稱高雄氣爆市府掩蓋責任 綠：不容抹黑

（中央社記者劉冠廷、范正祥台北26日電）高雄氣爆案，國民黨立委今天直指，高市府有4成責任，但目前災民拿到的款項是善款，非賠償金，市府掩蓋應負責任。民進黨立委劉世芳說，市府保障災民權益，不容抹黑。



2014年高雄氣爆案，高雄地方法院認定中油無過失責任，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40%、30%、30%。受災戶對原告高雄巿政府的賠償請求權已超過2年短期時效，被告榮化等的賠償額，依法應免除原告高雄市政府原應分擔的比例。



國民黨立委陳宜民今天上午召開記者會，他說，目前災民拿到的款項是全國民眾的善款，而非肇事者的賠償金；高市府利用「代位求償」把矛頭轉向企業，遮掩了應負的責任，高市府有4成的責任，卻可以分文不賠；呼籲監察院應針對錯誤的「代位求償」啟動調查，嚴懲不法。



與會的國民黨立委黃昭順則說，今天的判決非常清楚，就是高市府需負最大的責任，因此請時任高雄市長的總統府秘書長陳菊，出面說清楚，還給災民公道。



民進黨立委劉世芳、許智傑、周春米及高雄氣爆自救會會長陳冠榮上午也共同召開記者會，對於4年前發生的高雄八一石化氣爆事件，強調市府的處理作為保障災民權益，代位求償不容抹黑，呼籲各界站在療傷止痛、哀矜勿喜的心情看待此事，不應選舉到了就以選舉操作，任意栽贓抹黑高雄市政府或不相干的人士。



時任高雄市副市長的劉世芳表示，求償救助，輕、重傷者及各類財產損害，2015年12月完成民事起訴程序，簽約3149件，撥付救助金新台幣6億3481萬元。3方協議啟動和解，氣爆後第一年啟動，32名罹難者家屬全數完成和解；氣爆後第3年啟動，65位重傷者，63位完成和解，比率為97%。



劉世芳說，「高雄市政府其實是承擔了絕大部分災民在爭訟程序當中的風險」。



周春米則說，氣爆案發生時，當時市府就經由高雄律師公會和法律扶助基金會兩大系統，透過律師協助災民，就將來相關要取得損害賠償證據作基本的保存扣押。



她說，現在外界誤解或流傳的所謂「代位」或「時效」，事實上受災戶損害賠償在2、3年前就已經完全給付完畢，沒有以訛傳訛的所謂「時效已經消滅」的問題。（編輯：李信寬）1070626