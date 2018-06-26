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外籍人才歸化 前ICRT主持人閔傑輝成正港台灣人

發稿時間：2018/06/26 17:49

最新更新：2018/06/26 18:32

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zoom in 內政部26日召開歸化國籍高級專業人才審查會第5次會議，通過18名各領域專業人才的審查，包括曾入圍民國81年金鐘獎的ICRT廣播主持人、美國籍的閔傑輝。（中央社檔案照片）內政部26日召開歸化國籍高級專業人才審查會第5次會議，通過18名各領域專業人才的審查，包括曾入圍民國81年金鐘獎的ICRT廣播主持人、美國籍的閔傑輝。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北26日電）內政部今天召開歸化國籍高級專業人才審查會第5次會議，通過18名各領域專業人才的審查，包括曾入圍民國81年金鐘獎的ICRT廣播主持人、美國籍的閔傑輝（Jeffrey Mindich）。

「國籍法」修正公布後，外籍高級專業人才申請歸化，無須喪失原有國籍，高級專業人才認定標準納入科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）等6大領域。

內政部下午發布新聞稿指出，今天召開歸化國籍高級專業人才審查會第5次會議，審查通過18名高級專業人才，包括經濟領域3名、教育領域10名、文化藝術領域3名、其他領域2名。

戶政司長張琬宜受訪表示，這次審查會共有18名通過審查，是歷次審查會議最多的一次，希望有更多高級專業人才知道有這個管道，向內政部提出申請。

內政部說，閔傑輝擔任過ICRT主持人、民視新聞台英語主播，是資深的英語傳播者，也致力於台灣文化介紹，還曾入圍金鐘獎。

通過審查的還包括泰國籍陳女士具觀光專業，擔任台灣導遊及領隊人員考試命題委員；澳大利亞籍的羅先生專精研發無線通訊產品、印尼籍洪先生精通中、英及印尼語，參與多項國土規劃測量，是新南向重要夥伴。

德國籍文姓教授專精康德研究，著作被翻譯為韓文和中文，享譽國際；南非籍周先生是中國當代水墨畫家張復興的入室弟子，在國內多次舉辦展覽，推廣美術教育；美國籍史先生是資深英語編輯及出版者，出版過「被出賣的臺灣」。

內政部指出，歸化國籍高級專業人才審查會目前已召開5次會議，共有50名外籍人士通過審查會審查，認定為高級專業人才，他們歸化國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。

內政部說，為方便高級專業人才查詢申請流程和各部會的聯繫窗口等資訊，內政部戶政司全球資訊網已設置高級專業人才申請歸化國籍專區（網址：https://www.ris.gov.tw/763），期盼更多外國高級專業人才都能成為正港台灣人。（編輯：趙蔚蘭）1070626

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