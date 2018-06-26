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駐史瓦帝尼大使病倒 蔡總統表達關切慰問

發稿時間：2018/06/26 17:51

最新更新：2018/06/26 17:51

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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部今天表示，駐史瓦帝尼大使陳經銓長期致力推動台史雙邊合作，積勞成疾，上週病倒辦公室；總統蔡英文對陳經銓戮力強化台史邦誼，致積勞重病表達深摯關切與慰問之意。

外交部發言人李憲章表示，陳經銓連續辦理蔡總統訪問史國、史國國王恩史瓦帝三世（King MswatiⅢ）來訪，以及長期推動台史雙邊合作，積極負責，積勞成疾，22日上午病倒辦公室，駐史國大使館同仁第一時間請台灣派駐史國的醫療團施以急救並緊急送醫，目前已轉送南非的醫院治療中，也立即通報外交部。

相關人士告訴中央社記者，現年63歲的陳經銓22日上班時間，因中風而病倒在辦公室，被使館同仁發現後，緊急送醫搶救，並於24日就近轉往南非的醫院進行治療，陳經銓目前人在加護病房，仍處昏迷，醫護人員全力醫治中。

李憲章說，「外交部對於駐外同仁為推動外交工作而積勞病重十分不捨」，外交部長吳釗燮已轉達慰問及關懷之意，同時請駐處盡全力提供協助。外交部也持續與使館同仁保持密切聯繫，關注陳經銓病情發展，盼能早日康復。

同時，李憲章說，史國國王也十分關心陳經銓病情，除請史國外交部長、衛生部長了解病情外，並取得家屬同意後，主動安排陳經銓轉診南非的醫院，目前駐史國醫療團團長、護理師陪同陳經銓在南非診治，外交部已請駐南非代表處就近提供所需的協助。

李憲章說，蔡總統對陳經銓戮力強化台史邦誼，致積勞重病表達深摯關切與慰問之意，至盼他早日康復。外交部請駐南非代表處轉答蔡總統慰問關懷之意。

他表示，陳經銓就醫期間，駐史國大使館由駐史國公使梁仲平代理館務，使館維持正常運作，繼續積極推動台史雙邊合作。

相關人士指出，陳經銓從事外交工作多年，工作一向盡心。台灣國際情勢險峻，加上中國對台打壓不斷，第一線外交人員面臨巨大壓力，對精神、體力都是極大的負荷。

陳經銓自2013年擔任駐史國大使至今。

繼布吉納法索5月與中華民國斷交後，史瓦帝尼是中華民國目前在非洲唯一的邦交國。（編輯：張均懋）1070626

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