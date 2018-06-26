宗教團體入法協商未果 財團法人法明院會表決

（中央社記者溫貴香台北26日電）立法院長蘇嘉全今天表示，宗教財團法人是否排除財團法人法草案適用，明天朝野黨團進行最後協商，爭議條文保留送院會處理，明天進行二、三讀。



蘇嘉全今天召集朝野黨團協商「財團法人法草案」，初審保留爭點條文包括宗教財團法人是否入法、接收日產視為政府捐助財團法人、民間捐助財團法人的董事長推選及解任、農田水利會排除條款、捐補回復為政府捐助的財團法人（買回機制）等。



民進黨立法院團總召柯建銘開宗明義說，如果宗教財團法人入法，財團法人法可能審不下去，建議先排除，但何時日出，日出條款放在哪一條朝野可以談。但時代力量立法院黨團總召徐永明主張應該入法規範。親民黨團立法院黨團總召李鴻鈞說，宗教團體應先定位清楚，再談財團法人法如何規範宗教團體。



第二波爭論是法務部長邱太三與內政部長葉俊榮，對於將宗教團體入法見解不同，邱太三以公司法為例表示，民法針對營利性社團法人訂定公司法，但公司法中發現金融業、證券業性質不同，因此另外訂定銀行法與證券交易法，財團法人法如同公司法，如果財團法人包括宗教性、教育性、社會福利等屬性都有，各目的事業主管機關可再自行訂定自己的法，因此不應該在財團法人草案第一條明定宗教團體不適用財團法，立法體例上絕對不會出現這種規定。



邱太三說，如果排除，內政部總要給個時間點，不然會形同沒有法律規範。



葉俊榮認為邱太三有所誤解，他解釋，政院版條文歸財團法人的設立、組織、運作等除民法以外之其他法律有特別規定者外，適用本法，這個法本來就容許除了民法以外的其他法律做特別規定，包括以後的宗教團體法；其次，本法未規定者，樓地板是民法，不用怕沒有任何法律規範，如果沒有，最後還是適用民法，現在沒有財團法人法就是適用民法。



歷經6小時的爭論，沒有共識，蘇嘉全裁示，27日上午10時30分將針對朝野未達共識的8條爭議條文進行最後一次朝野協商確認，隨後進入院會二、三讀。



蘇嘉全會後受訪表示，財團法人法草案協商，除了宗教團體是否入法外，其他部分，朝野都有共識，對於宗教團體是否納入財團法人法或另以法律定之，朝野黨團進行最後一次協商後，就可二、三讀。



他表示，對於早期政府捐助的財團法人買回的機制到底是什麼？朝野黨團充分討論，畢竟基金有大有小，基金應不應該買股票、應該買定額或不能超過多少百分比，朝野已有共識，因為比較沒有政治色彩，溝通就比較容易。（編輯：鄭雪文）1070626