公共政策參與平台將改版 提點子附議更順暢

（中央社記者潘姿羽台北26日電）近年相當熱門的公共政策網路參與平台即將改版，國發會簡化「提點子」的認證過程，讓民眾可針對有感議題更快速地完成附議，改版作業預計7月2日中午完成。



國發會公共政策網路參與平台是政府網站中的人氣王，國發會官員指出，公共政策網路參與平台單日流量多有1萬人次上下，有熱門議題時，單日瀏覽人次更可衝上7、8萬人。



而公共政策網路參與平台人氣居高不墜，關鍵便是「提點子」深受民眾喜愛；民眾在「提點子」專區，可就關注的議題提供見解或政策建言，只要在60天內取得5000份附議，便算成案，主管機關須在2個月內針對成案提議具體回應參採情形，並公布於平台。



國發會持續精進提點子的功能與使用流暢度，已經數次改版，7月2日上午5時至12時將再次進行系統更版作業，除了簡化提議及附議時須逐則驗證的流程，也會調整提點子專區的介面，更清晰易讀。



國發會官員說明，按目前系統設定，民眾若要對有興趣的議題進行提議或附議，每一則都須重新驗證，但改版後，只要在會員登入時，完成電子郵件及手機認證，就可進行提議及附議功能，不用再逐則驗證。



公共政策網路參與平台「提點子」服務於2015年9月上線後，國發會一直聽取各界建議以及使用心得，持續精進，除了簡化流程，由二階段附議改為一階段，且將附議期限由45天延長為60天、降低門檻，也新增附議者表達意見的功能。



國發會去年更設置討論區，並新增手機認證服務，增加民眾附議便利性，且可以了解其他人附議的原因和想法。



據網站統計，目前附議中提議共216案，議題涉及0至2歲家外送托補助、能源發展、人工智慧、毒品等，而觀察150案已成案的提議中，最高附議數達3.1萬；從議題的多元性以及熱門議題的附議踴躍度，均可看出民眾對「提點子」服務的迴響相當熱烈。（編輯：鄭雪文）1070626