立法院開議日期 蘇嘉全擬9/5日召集朝野協商

（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院朝野黨團今天有共識，立法院新會期9月中旬開議。民進黨團主張9月14日開議，立法院秘書長林志嘉表示，立法院長蘇嘉全擬9月5日召集朝野協商決定開議日期。



從總統蔡英文出訪友邦，過境美國期間發生85度C事件、中國操作台灣與薩爾瓦多斷交事件，再到近日中南部豪雨造成災情等，立法院何時開議，媒體高度關注。



林志嘉下午受訪時表示，立法院何時開議，院長蘇嘉全將在立委完成報到手續後盡速召集朝野協商，預計9月5日協商有關新會期開議等相關事宜。



民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋表示，民進黨團主張原則上是9月14日開議，但仍須朝野協商決定，朝野協商內容包括開議日期、行政院長報告施政方針並備質詢(總質詢)相關事項等。



中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗受訪時說，對於立法院開議具體日期，國民黨團希望9月中旬。



時代力量立法院黨團總召徐永明表示，希望行政院長賴清德新會期到立法院進行總質詢時，能將台灣與薩爾瓦多斷交事件後續、中南部豪雨釀災的狀況分別專案報告。



原本主張9月上旬開議的徐永明說，如果賴清德要勘災，立法院開議時間可以討論，時代力量不會要賴清德一面要勘災復原，一面又要賴清德到立法院，行政院可以提出院長勘災時程，朝野可以討論。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，依慣例，立法院都在9月底開議，這次新會期9月3日報到，開議日期應該可以提早一些，9月中旬開議是適當的時機。（編輯：楊玫寧）1070825