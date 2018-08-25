公投拚綁大選 幸福盟國民黨月底前遞連署書

（中央社記者劉麗榮台北25日電）全國性公投提案進入第二階段連署的有18案，部分單位近日內已和中選會聯繫，預計8月底之前會遞交連署書，中選會完成點收後，將初步估計年底可能會有多少公投案。



根據中選會推估時程，公投若要綁年底大選投票，最好在8月底前送第二階段28萬1745份有效連署書，9月再送「很有可能來不及」，若不足份數或查對完仍需補正，也可能來不及。



中選會發文給各提案單位，希望回覆遞交連署書時間，截至24日，下一代幸福聯盟、國民黨有和中選會聯繫，表示8月底前會遞交連署書，但未給確切日期；東京奧運正名公投方面原預計9月7日遞件，可能會提前。



下一代幸福聯盟、安定力量這次提出3個公投案，包括「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、「你是否同意在國民教育階段內，各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」、「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」



安定力量總召游信義受訪指出，目前正如火如荼進行最後的查對、裝訂成冊和裝箱，考慮良率問題，連署都有「一定的數量」，下週會開記者會對外公布。他強調，這是價值之爭，並非攻擊或對抗某些族群，相信最後會順利通過連署。



國民黨提出反深澳電廠、反空污和反核食進口3個公投案。提案領銜人之一的國民黨立委林德福說，國民黨透過組織系統，很用心連署，每一案的連署至少超過35萬份以上，至於何時送連署書，他說，不會拖到最後一天（8月31日）。連署書近日也密集送至中央黨部進行最後盤整。



由前奧運選手紀政領銜的「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」，因中國打壓導致台中市主辦2019年東亞青運遭停辦，格外受到關注。



東奧正名小組媒體與網路小組長劉敬文受訪指出，9月7日再送件可能太晚，「不能冒這個風險」，可能會提前到9月3日或4日，目前連署份數已達法定的28萬份，他們的目標是34萬份，會利用今、明兩天休假日衝刺，有信心在最後一週達標。



9月初送連署書，是否來得及綁大選投票，中選會官員表示，可能有機會，但不能保證，還是要看實際作業時間；不管提案單位哪一天送件，中選會都會收，若來不及綁大選，一旦成案，也必須在1到6個月內另外舉辦公投。



中選會官員受訪指出，由於連署數量龐大，到時候點收作業會是一大工程，若每案的連署都達30萬份以上，每一個連署都有正本、影本各一份，等於一案有60萬份以上的連署書，同一單位若同時送3案，「到時候一次可能會有上百萬的連署書要點收」，因此，才希望提案單位提早聯繫，排定時間。



官員說，需經各地戶政機關一個月的查對，才能確認最後有幾個公投成案。若超出門檻28萬份很多，會初步估計哪幾案可能過關，預作投票規模準備，並盡快向行政院申請公投經費，另一方面，也要開始招募公投的選務人力，時程相當緊湊。（編輯：林孟汝）1070825