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關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
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豪雨過後 總統抵嘉義慰問災民傾聽心聲

發稿時間：2018/08/25 16:51

最新更新：2018/08/25 18:11

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總統蔡英文（右2）25日南下勘災，在嘉義縣長張花冠（右）等人陪同下，到嘉義朴子竹村里視察災情，並傾聽災民心聲。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年8月25日總統蔡英文（右2）25日南下勘災，在嘉義縣長張花冠（右）等人陪同下，到嘉義朴子竹村里視察災情，並傾聽災民心聲。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年8月25日

（中央社記者葉子綱嘉義縣25日電）熱帶低氣壓帶來823豪雨災情過後，總統蔡英文今天到嘉義縣慰問災民、國軍與救災志工，高齡阿嬤、阿公訴說家當沒了、魚塭流失了，也有人埋怨排水問題陳情多年，亟待改善。

總統致詞時表示，淹水剛退，國軍要協助清理環境，更重要的是不要讓病菌孳生，接著化學兵也將入駐讓地方公共衛生不受影響，儘快完成復原。

總統提到，明天開始會繼續降雨，加上下週是大潮，淹水情況一時之間恐怕無法解除，國軍的責任是保家衛國，在民眾有困難的時候，國軍要盡力協助，尤其嘉義縣的老人家很多，她請國軍多費心照顧嘉義的老人家，對於國軍的辛勞她也表達感謝之意。

蔡總統下午到嘉義縣布袋鎮，由國防部長嚴德發、經濟部次長王美花、農委會副主委陳吉仲、嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅及地方各界陪同，視察823豪雨水災災情、慰問災民，傾聽心聲。

熱帶性低氣壓帶來823豪雨，造成南台灣淹水災情，老一輩居民說，這次比1959年八七水災、2009年莫拉克颱風八八水災的水勢更大。

總統視察淹水災情，並到收容中心慰問安置的災民，蹲下身子握著阿公、阿嬤的手，傾聽老人家訴說，水來得太快，人先逃出來，家當沒了，魚塭流失了，總統握著老人家的手、輕拍著肩膀，表達最深切的慰問。

總統一一慰問災民，跟災民話家常，災民訴說車子泡水、房子被水淹一半等災情，也有災民抱怨，排水問題陳情10多年亟待改善，希望政府拿出真正解決辦法，不要視察災情後不了了之。

總統聽取災民心聲後受訪表示，政府有天災等相關救濟辦法及補助標準，會立即啟動救助，國軍全力協助清理家園的行動已展開。

總統表示，將到淹水現場關心，國軍雲豹車已出動送便當到災區，沿海鄉鎮災情嚴重，主要是地勢低窪，排水不易，加上強降雨又遇大潮，接下來還有強降雨及大潮，會持續關心地方情況。（編輯：施燕飛）1070825

連日豪雨造成嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（左2）25日在嘉義縣長張花冠（左）陪同下到布袋鎮收容中心探視受災民眾，與長者開心話家常。中央社記者葉子綱攝 107年8月25日連日豪雨造成嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（左2）25日在嘉義縣長張花冠（左）陪同下到布袋鎮收容中心探視受災民眾，與長者開心話家常。中央社記者葉子綱攝 107年8月25日
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