國軍投入救災 再派逾1400人赴六龜東石

（中央社記者劉麗榮台北25日電）熱帶低壓帶來豪雨，國軍今天持續投入救災工作，累計已派遣兵力1526人次，執行民眾撤離625人，今天再度派遣1470人，前往高雄六龜、台南七股及嘉義東石等地救災。



國防部今天發布新聞稿指出，國防部長嚴德發特別要求各作戰區指揮官，須持續主動與地方政府保持密切聯繫及協調，並掌握災情狀況，提供預置兵力、機具整備狀況，全力協助地方政府執行災害救援任務。



國防部說，第四作戰區（南部地區）仍維持災害應變中心一級開設，國防部、各軍司令部及第五作戰區（中部地區）則為二級開設。



因應此次豪大雨災情，截至上午，國防部統計已派遣兵力1526人次、輪車92輛次、裝甲車15輛次、膠舟19艘次，執行民眾撤離625人、沙包堆置3100包、土石清理0.9噸、物資搬運1.8噸、道路清理4.2公里、路樹清理20棵等工作。



國防部說，今天規劃由第四、五作戰區共派遣1470人、輪車57輛、裝甲車20輛、膠舟9艘等救援裝備，持續前往高雄六龜、台南七股及嘉義東石、朴子等區域執行災後復原工作。



此外，中、南部部分養雞及養豬戶傳出淹水災情，國軍將在安全無虞及官兵個人防護裝備妥善的前提下，擇派兵力協助災後復原工作，避免肇生疫情。



參謀總長李喜明上將上午前往嘉義縣聯信畜牧場、易達畜牧場和太保市新城社區實地勘災，了解救災部隊任務概況，肯定官兵不辭辛勞、終日馳援的愛民精神。



國防部強調，此次熱帶性低氣壓雖對台灣中、南部造成淹水災情，但在軍民一心，通力合作下，已盡量降低災損。國軍依總統蔡英文指導，持續保持高度警戒，並全力協助地方政府執行災後復原工作，期能盡快恢復市容，讓民眾早日回歸正常生活。（編輯：張均懋）1070825