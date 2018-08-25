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歐盟代表：堅定推動台歐BIA 為下階段準備

發稿時間：2018/08/25 18:04

最新更新：2018/08/25 18:04

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（中央社記者侯姿瑩台北25日電）關於台灣與歐盟洽簽投資協定，歐盟駐台代表馬澤璉表示，歐盟堅定推動這項協定，目前歐盟高階官員正在討論如何推進，同時，歐盟內部技術性的工作持續進行，為下一階段做準備。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）接受中央社專訪，談到台歐投資協定（BIA：bilateral investment agreement）時表示，歐盟對推動這項協定抱持堅定的（committed）態度；歐盟高層官員正在研討如何推動這項協定，同時，技術性工作持續進行中。台歐雙方尚未正式啟動BIA談判，歐盟目前還在進行相關準備工作。

對於洽簽的進度，馬澤璉說，她無法給出一個時間表，但就過去的經驗看來，若準備工作完善，後續的談判工作就可以很快完成，因為不需處理額外的「意外狀況」（surprises）。反之，如果準備工作不足，很可能會拉長後續談判時程。

她表示，歐盟了解台灣對於推進這項協定的期盼，「雙方都對這項協定有興趣」，但目前歐盟內部還有其他程序須先完成。

談到目前的準備工作，馬澤璉說，歐盟仍在蒐集更多資料，以進一步了解台灣，一旦取得足夠資料，就能啟動這項協定的影響評估，這也是歐盟簽署每項協定前須經過的程序。

她表示，影響評估主要是針對協定在勞工、社會、經濟等層面可能帶來的影響。

同時，馬澤璉也說，期盼看到更多台灣企業赴歐洲投資，台灣在歐洲的投資越多，也有助提升台灣的能見度。另一方面，若台灣協助增加歐洲當地工作機會，也會被視為重要的夥伴。

此外，對於美國總統川普（Donald Trump）祭出保護主義貿易政策以及美中貿易戰等，馬澤璉指出，當前的情況複雜，歐盟和美國正試圖找出解決的辦法。如果像是美國、中國、歐盟這樣大的經濟體陷在目前困境中，「每個人都會受苦」。

「在貿易戰中，沒有人是贏家」，她說，大家都會是輸家。因此，歐盟正和美國協商溝通，盼緩解情勢。

她也表示，「北京、華府、布魯塞爾合作緩解情勢是最重要的事，這對每個人都有利，包括台灣在內」。（編輯：張均懋）1070825

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